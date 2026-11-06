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«Синяя волна» ударила по империи Маска: акции Tesla и SpaceX рухнули на 15 %

Илон Маск (Elon Musk) потратил колоссальные средства на поддержку республиканцев, которые в итоге проиграли промежуточные выборы в США, но одним этим убытки бизнесмена не ограничились — после оглашения результатов обрушились котировки акций SpaceX и Tesla.

Источник изображения: Mariia Berezovsky / unsplash.com

Источник изображения: Mariia Berezovsky / unsplash.com

За два дня акции Tesla и SpaceX упали примерно на 15 %, ознаменовав «синюю волну» — приход Демократической партии к власти в Конгрессе и в регионах США. Данная политическая сила традиционно положительно относится к электромобилям, но одного этого не хватило, чтобы обезопасить бизнес-империю Маска. Внимание привлекла перспектива слияния SpaceX и Tesla, которая в текущем году выступала главным катализатором роста обеих компаний. Сейчас их слияние находится под угрозой, говорят эксперты: сдерживающими факторами выступают волатильность акций, высокие процентные ставки и нехватка инвестиций.

Демократические силы могут усилить роль регулирующих органов в отношении переговоров двух компаний о слиянии; над Маском же нависла угроза вызова для дачи показаний в Конгресс по поводу роли Starlink в геополитических процессах. Бизнесмен перенёс штаб-квартиры обеих своих крупных компаний в Техас, но и в этом штате губернатором избрали представительницу Демократической партии. Маск планировал объявить о слиянии в первой половине 2027 года и закрыть сделку, пока президент Дональд Трамп (Donald Trump) ещё находится у власти, говорят эксперты. Теперь голосование по поводу слияния будет происходить в реалиях демократического большинства.

Накануне инвесторы начали активно продавать акции SpaceX, и это нанесло удар по операторам центров обработки данных и компаниям, занимающимся инфраструктурой искусственного интеллекта. Фонд ETF iShares Semiconductor пережил худший день с 2020 года, индекс Nasdaq 100 упал на 6 %. Есть опасения, что демократы могут ужесточить надзор и регулирование ЦОД. Для SpaceX это грозит ударом — её рост во многом зависит от сегмента ИИ. «Синяя волна» охватила штаты, в которых активно отстраиваются ЦОД, в том числе Техас и Джорджию. Как ожидается, на Техас придутся до 30 % развития ЦОД до 2030 года.

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Теги: илон маск, tesla, spacex
илон маск, tesla, spacex
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