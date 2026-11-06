«GTA может подождать, а это не может!»: фанаты «Последнего рубежа» остались в восторге от нового геймплея Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Режим «Последний рубеж» (The Last Stand) полюбился фанатам Warhammer 40,000: Dawn of War 2, но прошёл мимо Dawn of War 3. Разработчики амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4 повторять ошибки прошлого не намерены.

Издатель Deep Silver и немецкая студия King Art Games (Iron Harvest) в новом выпуске «Отчётов с поля боя» устроили «колоссальную» демонстрацию «Последнего рубежа» в Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

В 30-минутном геймплейном ролике разработчики Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показали новые механики, возможности персонализации и тактическую глубину, которые ждут игроков в «Последнем рубеже».

Игрокам «Последнего рубежа» в роли могущественных командиров предстоит объединить силы с двумя другими пользователями, чтобы противостоять натиску 20 волн всё более и более сложных врагов.

В Dawn of War 4 командиры будут сражаться не в одиночку: каждый возглавляет ударную группу из четырёх отрядов спутников. «Последний рубеж» стартует с пятью командирами — дополнительные прибудут после релиза в виде DLC.

Зрители остались в восторге от возвращения «Последнего рубежа» и столь масштабной демонстрации режима. «GTA может подождать, а это не может! Дайте мне [игру] сейчас же!» — призвал malarkey0949 разработчиков Dawn of War 4.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 выйдет 3 декабря в Steam, но покупатели премиум-издания получат игру 30 ноября. Обещают эпичный сюжет, четыре фракции, мультиплеер, перевод на русский и масштабную пострелизную поддержку.