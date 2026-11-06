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Распродажа на Уолл-стрит перекинулась на Азию — акции TSMC, Samsung и других производителей чипов рухнули на 8–12 %

Вслед за масштабной распродажей на Уолл-стрит, вызванной опасениями, что победа демократов на промежуточных выборах в США приведёт к изменению приоритетов на ИИ-рынке, в пятницу обрушились акции азиатских производителей чипов. В частности, резко подешевели ценные бумаги SK Hynix, Samsung, SoftBank и TSMC.

Источник изображения: Maxim Hopman/unsplash.com

Источник изображения: Maxim Hopman/unsplash.com

Победа демократов на промежуточных выборах в США вызвала опасения инвесторов, что это может привести к снижению спроса на ИИ-чипы и сопутствующую инфраструктуру. Как следствие, акции южнокорейского производителя чипов SK Hynix рухнули более чем на 8 %, ценные бумаги Samsung Electronics потеряли в цене 7 %. Также упали акции технологических компаний в смежных сегментах, например, у LG Innotek — на 10 %, у LG Display — на 7,7 %.

В японском сегменте полупроводников тоже было зафиксировано падение: акции Advantest упали на 12,2 %, Tokyo Electron — на 7,3 %, SoftBank Group — на 11,6 %. В сегменте производителей компонентов снижение цен затронуло акции Kioxia Holdings (−10 %) и Renesas Electronics (−7,5 %).

На Тайване под удар попали ключевые игроки отрасли: TSMC потеряла 9,6 %. Акции производителей электроники Hon Hai Precision Industry (бренд Foxconn) и Foxconn Technology снизились на 9,4 и 9,1 % соответственно.

В Китае в рамках региональной распродажи индекс STAR Market, ориентированный на технологические компании, и индекс ChiNext Artificial Intelligence Index упали более чем на 4 %.

Распродажа акций на азиатских рынках усугубилась тем, что инвесторы закрывали позиции, срабатывали стоп-лосс-ордера (Stop Loss, SL), которые запускаются при падении до установленного предела, а волатильность заметно выросла, сообщил Тимоти Мо (Timothy Moe), главный стратег по рынкам акций Азиатско-Тихоокеанского региона в Goldman Sachs.

Он также отметил, что возможное политическое противодействие строительству ЦОД в США может негативно отразиться на спросе и прибыли азиатских поставщиков ИИ-оборудования.

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Теги: ии, ии-инфраструктура, акции, азия
ии, ии-инфраструктура, акции, азия
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