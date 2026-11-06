Microsoft готовит Windows 11 27H2 — крупное обновление системы

Microsoft продолжает восстанавливать репутацию своих продуктов — недовольство аудитории из-за недостатков Windows 11 продолжает нарастать, а реакция на компьютеры класса Copilot Plus оказалась довольно прохладной. Можно было бы подумать, что что компании пора предложить преемника Windows 11, но в действительности она готовит радикальное обновление существующей системы.

В этом году разработка Windows в основном направлена на повышение производительности системы: в Microsoft признали наличие проблем с её раздутостью и надёжностью, был разработан план по их устранению. Работа продолжается, и сейчас основное внимание уделяется качеству следующего крупного обновления Windows 11, запланированного на 2027 год. В 2022 году компания решила вернуться к трёхлетнему циклу выпуска Windows, предполагавшему первый крупный релиз в 2024 году — это оказалась не Windows 12, а крупное обновление Windows 11. Сейчас подходит время очередного крупного обновления в этом трёхлетнем цикле, и многие рассуждают, будет ли это Windows 12 или просто большое обновление Windows 11.

По данным автора The Verge Тома Уоррена (Tom Warren) в Microsoft уже ведётся разработка версии Windows 11 27H2. Подобно крупному обновлению 24H2, это будет полноценная замена компонентов системы. Промежуточные выпуски 25H2 и 26H2 касались преимущественно новых функций. Поскольку речь идёт о масштабном релизе, запланированные на следующий год новые возможности и изменения потребуют более тщательного тестирования. Вероятно, в рамках программы Windows Insider они появятся намного раньше июня — этот месяц Microsoft выбирала для начала тестирования 25H2 и 26H2.

Компания также намерена заменить стандартные обои ОС. Варианты оформления она планирует представить на конференции Microsoft Ignite — новые обои будут использоваться вместо актуального изображения под названием Bloom. Они будут различаться в зависимости от версии Windows 11 — потребительской или коммерческой. Концепция осталась той же — это будут цветные складывающиеся полотна, парящие среди облаков. Версия Windows 11 Pro окажется по цветовой гамме ближе всего к оригиналу; в потребительских версиях предусмотрены разные варианты в зависимости от сценария: игры, рабочие задачи, творчество и высокая производительность. Некоторые из этих новых изображений Microsoft уже начала внедрять в рекламные материалы.

Улучшить репутацию Windows 11 будет непросто — слишком устойчивое мнение у общественности сложилось в отношении этой системы. На этой неделе Microsoft похвасталась повышением производительности платформы на машинах с 8 Гбайт памяти, хотя и эта мера убедила не всех. ОС получила возможность удерживать в оперативной памяти до 2 Гбайт активных данных, не перемещая их на накопитель, поэтому перезагрузка открытых приложений или браузера теперь происходят реже.

Повышением производительности одной только Windows в Microsoft решили не ограничиваться и занялись оптимизацией приложений Word, PowerPoint, Excel и Outlook. Проблема в том, что прирост производительности до сих пор заметен, если запускать одинаковые задачи на двух машинах с разными вариантами Windows 11. Постепенными улучшениями едва ли получится преодолеть проблемы с восприятием системы у пользователей. К счастью, в компании осознали, что показывать в Windows 11 рекламу было не лучшим решением — а успех остальных инициатив покажет лишь время.