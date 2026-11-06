Сегодня 06 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Операционные системы Microsoft готовит Windows 11 27H2 — круп...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft готовит Windows 11 27H2 — крупное обновление системы

Microsoft продолжает восстанавливать репутацию своих продуктов — недовольство аудитории из-за недостатков Windows 11 продолжает нарастать, а реакция на компьютеры класса Copilot Plus оказалась довольно прохладной. Можно было бы подумать, что что компании пора предложить преемника Windows 11, но в действительности она готовит радикальное обновление существующей системы.

Источник изображений: windows.com

Источник изображений: windows.com

В этом году разработка Windows в основном направлена на повышение производительности системы: в Microsoft признали наличие проблем с её раздутостью и надёжностью, был разработан план по их устранению. Работа продолжается, и сейчас основное внимание уделяется качеству следующего крупного обновления Windows 11, запланированного на 2027 год. В 2022 году компания решила вернуться к трёхлетнему циклу выпуска Windows, предполагавшему первый крупный релиз в 2024 году — это оказалась не Windows 12, а крупное обновление Windows 11. Сейчас подходит время очередного крупного обновления в этом трёхлетнем цикле, и многие рассуждают, будет ли это Windows 12 или просто большое обновление Windows 11.

По данным автора The Verge Тома Уоррена (Tom Warren) в Microsoft уже ведётся разработка версии Windows 11 27H2. Подобно крупному обновлению 24H2, это будет полноценная замена компонентов системы. Промежуточные выпуски 25H2 и 26H2 касались преимущественно новых функций. Поскольку речь идёт о масштабном релизе, запланированные на следующий год новые возможности и изменения потребуют более тщательного тестирования. Вероятно, в рамках программы Windows Insider они появятся намного раньше июня — этот месяц Microsoft выбирала для начала тестирования 25H2 и 26H2.

Компания также намерена заменить стандартные обои ОС. Варианты оформления она планирует представить на конференции Microsoft Ignite — новые обои будут использоваться вместо актуального изображения под названием Bloom. Они будут различаться в зависимости от версии Windows 11 — потребительской или коммерческой. Концепция осталась той же — это будут цветные складывающиеся полотна, парящие среди облаков. Версия Windows 11 Pro окажется по цветовой гамме ближе всего к оригиналу; в потребительских версиях предусмотрены разные варианты в зависимости от сценария: игры, рабочие задачи, творчество и высокая производительность. Некоторые из этих новых изображений Microsoft уже начала внедрять в рекламные материалы.

Улучшить репутацию Windows 11 будет непросто — слишком устойчивое мнение у общественности сложилось в отношении этой системы. На этой неделе Microsoft похвасталась повышением производительности платформы на машинах с 8 Гбайт памяти, хотя и эта мера убедила не всех. ОС получила возможность удерживать в оперативной памяти до 2 Гбайт активных данных, не перемещая их на накопитель, поэтому перезагрузка открытых приложений или браузера теперь происходят реже.

Повышением производительности одной только Windows в Microsoft решили не ограничиваться и занялись оптимизацией приложений Word, PowerPoint, Excel и Outlook. Проблема в том, что прирост производительности до сих пор заметен, если запускать одинаковые задачи на двух машинах с разными вариантами Windows 11. Постепенными улучшениями едва ли получится преодолеть проблемы с восприятием системы у пользователей. К счастью, в компании осознали, что показывать в Windows 11 рекламу было не лучшим решением — а успех остальных инициатив покажет лишь время.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про операционные системы

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Приложение Xbox для ПК стало запускаться на 60 % быстрее, а сервис Xbox Cloud Gaming получил новый интерфейс
Для NPU нашлось полезное применение: его научили отрисовывать интерфейс Windows 11 вместо GPU — пока получается не очень быстро
Microsoft открыла Windows 11 26H2 для большинства совместимых ПК — обновиться можно даже с Windows 10
Apple заверила, что не собирается объединять macOS и iPadOS — хотя они и сближаются
Xiaomi начала широко развёртывать HyperOS 4 — 33 из 82 совместимых устройств обновятся со дня на день
Microsoft ускорила Windows 11 на ПК с 8 Гбайт памяти — многозадачность стала быстрее на 40 %
Материалы по теме
Приложение Xbox для ПК стало запускаться на 60 % быстрее, а сервис Xbox Cloud Gaming получил новый интерфейс

Приложение Xbox для ПК стало запускаться на 60 % быстрее, а сервис Xbox Cloud Gaming получил новый интерфейс

Для NPU нашлось полезное применение: его научили отрисовывать интерфейс Windows 11 вместо GPU — пока получается не очень быстро

Для NPU нашлось полезное применение: его научили отрисовывать интерфейс Windows 11 вместо GPU — пока получается не очень быстро

Microsoft открыла Windows 11 26H2 для большинства совместимых ПК — обновиться можно даже с Windows 10

Microsoft открыла Windows 11 26H2 для большинства совместимых ПК — обновиться можно даже с Windows 10

Apple заверила, что не собирается объединять macOS и iPadOS — хотя они и сближаются

Apple заверила, что не собирается объединять macOS и iPadOS — хотя они и сближаются

Xiaomi начала широко развёртывать HyperOS 4 — 33 из 82 совместимых устройств обновятся со дня на день

Xiaomi начала широко развёртывать HyperOS 4 — 33 из 82 совместимых устройств обновятся со дня на день

Microsoft ускорила Windows 11 на ПК с 8 Гбайт памяти — многозадачность стала быстрее на 40 %

Microsoft ускорила Windows 11 на ПК с 8 Гбайт памяти — многозадачность стала быстрее на 40 %

Теги: microsoft, windows, обновление
microsoft, windows, обновление
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«GTA может подождать, а это не может!»: фанаты «Последнего рубежа» остались в восторге от нового геймплея Warhammer 40,000: Dawn of War 4
Microsoft готовит Windows 11 27H2 — крупное обновление системы
OpenAI убирает зависимость от подписок ChatGPT: корпоративные клиенты теперь приносят больше половины выручки
Очередное обещание Маска уже не кажется фантастикой: SpaceX может догнать Google по мощностям ИИ-ЦОД за полтора года
Honor представила серию смартфонов Honor 700 с дополнительным экраном и батареей на 9000 мА·ч
Следующей целью Суверенного фонда Саудовской Аравии после Electronic Arts стала Unity — переговоры уже начались 6 мин.
Anthropic выяснила, насколько ИИ ускорит научные исследования: в перспективе — до 15 раз 3 ч.
В OpenSSH устранили баг SSHole, позволяющий обойти аутентификацию 3 ч.
Nvidia внезапно выпустила новый драйвер Game Ready для Windows 10, хотя обещала так не делать 4 ч.
Perplexity представила ИИ-коллег — агентов для совместной работы 24 часа в сутки 6 ч.
Google запустила более дешёвый ИИ-генератор видео: Gemini Omni 1.2 Flash создаёт 15-секундные ролики и редактирует их без перегенерации 7 ч.
Первый за пять лет патч «раздул» размер Nier: Automata в Steam с 40 до 366 гигабайт 7 ч.
Electronic Arts выпустила 25 классических игр в Steam, GOG и EA App — Road Rash и Wing Commander вернулись в улучшенном виде 8 ч.
ИИ ускорил развитие моделей Anthropic почти вдвое —  самосовершенствование создаёт новые риски 9 ч.
Выйти в интернет с IP-адресом Белого дома оказалось платной услугой за несколько долларов 9 ч.
BMI: более половины проектов гиперскейл-ЦОД в США теперь могут столкнуться с противодействием властей 21 мин.
NTT DATA развернёт топливные элементы Bloom на 900 МВт 34 мин.
Таможня не даёт добро: сотни тысяч ИИ-ускорителей NVIDIA застряли в Гонконге в ожидании разрешения на импорт 40 мин.
Supermicro, IBM и NVIDIA представили хранилище для работы с KV-кешем 48 мин.
Инвесторы «уронили» капитализацию Nasdaq 100 на $2,5 трлн на фоне опасений за будущее рынка ИИ 55 мин.
Lambda построит гигаваттный ИИ ЦОД в Алабаме — общие инвестиции в штате составят $33,1 млрд 2 ч.
AAEON представила Pico-PTH4 — самый компактный одноплатник с Intel Panther Lake 3 ч.
Apple заработала половину денег на мировом рынке смартфонов — хотя Samsung продаёт больше устройств 4 ч.
Blue Origin разработала более дешёвый двигатель для ракеты New Glenn и нацелилась на 1000 запусков в год 4 ч.
Мировой рынок планшетов рухнул на 23 % — Apple потеряла больше четверти поставок iPad 4 ч.