Следующей целью Суверенного фонда Саудовской Аравии после Electronic Arts стала Unity — переговоры уже начались

Американский издатель и разработчик Electronic Arts (EA Sports FC, Madden NFL, Battlefield, The Sims, Apex Legends), похоже, не станет последней крупной покупкой Суверенного фонда (PIF) Саудовской Аравии в видеоигровом секторе.

Напомним, в августе консорциум инвесторов из инвестиционных компаний Silver Lake Partners и Affinity Partners, а также PIF приобрёл EA за $55 млрд. Для издателя сделка обернулась не только переходом в частный статус, но и долгом на $18 млрд.

Как сообщают информаторы издания Reuters, Silver Lake и PIF за последние недели провели переговоры о покупке американской Unity Software — разработчика кроссплатформенного игрового движка Unity.

Источники Reuters докладывают, что консорциум инвесторов предложил купить Unity Software за $25 млрд. Для сравнения: после недавнего финансового отчёта рыночная капитализация Unity поднялась до $21,5 млрд.

В настоящее время Unity совместно с инвестиционным банком рассматривает предложение Silver Lake и PIF. Сообщается, что пока решение не принято, сделка не гарантирована, а её потенциальные условия могут измениться.

Потенциальное соглашение обернулось бы для Unity переходом в частный статус и ознаменовало бы одну из крупнейших подобных сделок в секторе программного обеспечения за последние годы. От комментариев в Unity отказались.

В отчёте за третий квартал 2026 года Unity доложила о 32-процентном росте выручки (до $622,1 млн) на фоне успехов в рекламе и разработке игр. Сейчас компания готовит Unity 7 — запуск запланирован на начало 2027-го.