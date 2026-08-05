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Electronic Arts закрыла рекордную сделку и стала частной компанией с почти полной зависимостью от Саудовской Аравии и долгом на $20 миллиардов

Американский издатель и разработчик Electronic Arts (EA Sports FC, Madden NFL, Battlefield, The Sims, Apex Legends, Mass Effect) сообщил о закрытии анонсированной прошлой осенью сделки на $55 млрд по переходу в частный статус.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Напомним, выход EA с биржи стал возможен благодаря выкупу консорциумом инвесторов, состоящим из инвестиционных компаний Silver Lake и Affinity Partners, а также Суверенного фонда (PIF) Саудовской Аравии.

В результате сделки акции EA больше не будут котироваться на публичных рынках — сумма в $55 млрд стала рекордной для транзакций подобного рода. Гендиректор Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) сохранит свою должность.

«Этот момент — признание экстраординарных людей, чья креативность, амбиции и увлечение сделали [Electronic Arts] одной из ведущих мировых компаний в сфере интерактивных развлечений», — заявил Уилсон в пресс-релизе.

По словам Уилсона, сделка стала началом новой главы для Electronic Arts. Вместе с партнёрами компания будет «смело инвестировать, ускорять инновации и создавать игры и впечатления нового поколения» для сотен миллионов человек.

Как в декабре докладывало издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальную документацию, после завершения транзакции EA будет на 93,4 % принадлежать PIF, на 5,5 % — Silver Lake и на 1,1 % — Affinity Partners.

Ранее также сообщалось, что $20 млрд из $55 млрд — заёмные средства (то есть долг), предоставленные банком JPMorgan Chase. Новое руководство рассчитывает «значительно» сократить расходы и увеличить прибыль за счёт ИИ.

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Теги: electronic arts, саудовская аравия
electronic arts, саудовская аравия
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