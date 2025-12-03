Сделка по уходу с биржи обернётся для Electronic Arts почти полной зависимостью от Суверенного фонда Саудовской Аравии

Переход в частный статус обернётся для американского издателя и разработчика Electronic Arts не только долгом на $20 миллиардов, но и почти полной зависимостью от Суверенного фонда (PIF) Саудовской Аравии.

Напомним, выход Electronic Arts с биржи стал возможен благодаря сделке на $55 млрд — компанию выкупит консорциум инвесторов, состоящий из Silver Lake, Affinity Partners и Суверенного фонда Саудовской Аравии.

На момент анонса не сообщалось, какая доля Electronic Arts достанется участникам консорциума, однако теперь информация об этом засветилась в документах по сделке, поданных в антимонопольный орган Бразилии.

Как сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на документацию, после завершения транзакции Electronic Arts будет на 93,4 % принадлежать PIF, на 5,5 % — Silver Lake и на 1,1 % — Affinity Partners.

Другими словами, бремя финансирования практически всей сделки ложится на PIF — по подсчётам The Wall Street Journal, Суверенному фонду Саудовской Аравии пришлось вложить около $29 млрд из $36,4 млрд капитала консорциума.

Ранее сообщалось, что Суверенный фонд Саудовской Аравии после анонса сделки с Electronic Arts столкнулся с финансовыми трудностями: денег для новых инвестиций нет, а старые себя не оправдывают.

Сделку планируют закрыть в первом квартале 2027 финансового года. Нынешний генеральный исполнительный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) сохранит должность.