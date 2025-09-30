Сделка по выходу с биржи обернулась для Electronic Arts долгом на $20 миллиардов — новые владельцы собираются сокращать расходы за счёт ИИ

Анонсированная накануне сделка на $55 млрд по переходу в частный статус обернётся для американского издателя и разработчика Electronic Arts многомиллиардным долгом и необходимостью быстро адаптироваться.

Напомним, выкупать EA взялся консорциум инвесторов: инвестиционные компании Silver Lake и Affinity Partners, а также Суверенный фонд (PIF) Саудовской Аравии. Сделку планируют закрыть в первом квартале 2027 финансового года.

В пресс-релизе упоминается, что $20 млрд из $55 млрд — заёмные средства (то есть долг), предоставленные банком JPMorgan Chase. Ожидается, что $18 млрд из этой суммы будут профинансированы к моменту закрытия сделки.

Аналитик компании Circana Мэт Пискателла (Mat Piscatella) назвал долг Electronic Arts «шокирующе большим». По данным Financial Times, «справляться с большой долговой нагрузкой» новые владельцы компании собираются в том числе за счёт ИИ.

Как передают источники Financial Times, новое руководство рассчитывает, что ИИ позволит «значительно сократить операционные расходы» Electronic Arts и увеличить прибыль компании в ближайшие годы.

Что сделка означает для игр Electronic Arts, неясно. Более 70 % прибыли компании приносят сервисы вроде Madden NFL, EA Sports FC, Apex Legends и The Sims 4, в то время как Dragon Age: The Veilguard руководство разочаровала.

В аналитической компании GlobalData отметили, что из-за растущих долгов EA становится всё менее новаторской, но сделка позволит устроить компании стратегическую перезагрузку и чаще идти на риск.