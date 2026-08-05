По долгу Electronic Arts будут расплачиваться сотрудники — после перехода под контроль Саудовской Аравии издатель готовит массовые увольнения

Заключённая наконец сделка на $55 млрд по переходу в частный статус оставила американского издателя и разработчика Electronic Arts с $18 млрд долгов и необходимостью быстро адаптироваться.

Напомним, в результате транзакции Electronic Arts теперь принадлежит консорциуму инвесторов: инвестиционным компаниям Silver Lake (на 5,5 %) и Affinity Partners (1,1 %), а также Суверенному фонду Саудовской Аравии (93,4 %).

Сделка означает, что впервые за 36 лет ценные бумаги Electronic Arts больше не будут котироваться на публичных рынках, все акционеры получат по $210 за акцию, а сама компания возьмёт на себя долг в размере $18 млрд.

Как подметил репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier), долг обяжет EA ежегодно выплачивать по $1,8 млрд в виде процентов. Показатель финансовой результативности компании (около $1,5 млрд в год) это позволяет.

В то же время руководство Electronic Arts уже уведомило инвесторов, что намерено сократить ежегодные операционные расходы на $700 млн, включая $170 млн на «организационную эффективность».

Другими словами, подчёркивает Шрайер, Electronic Arts после перехода к новым владельцам ждут массовые увольнения. Для издателя в этом нет ничего нового: в последние годы от сокращений не спасает даже успех выпущенной игры.

Тем временем на фоне мартовских увольнений гендиректор EA Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) заслужил по итогам 2026 фискального года 38 694 984 долларов в виде акций и бонусов, что на $8,1 млн больше прошлогоднего результата.