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На фоне успехов Battlefield 6 и увольнения её разработчиков годовой бонус гендиректора Electronic Arts вырос до 38 миллионов долларов

Американский издатель и разработчик Electronic Arts в новом отчёте для Комиссии по ценным бумагам и биржам США раскрыл объём вознаграждений для ведущих сотрудников компании по итогам 2026 финансового года.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Упомянутый отчёт Electronic Arts представляет собой форму 10-K — ежегодный отчёт, который содержит исчерпывающую информацию о финансовых результатах компании за отведённый промежуток времени.

Согласно отчёту, 2026 фискальный год Electronic Arts (закончился 31 марта) стал большим успехом. Издатель успешно реализовал «смелую» ИИ-стратегию, а военный шутер Battlefield 6 оправдал все ожидания руководства.

Гендиректор EA Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) заслужил по итогам 2026 фискального года 38 694 984 долларов в виде акций и бонусов, что на $8,1 млн больше прошлогоднего результата.

Других руководителей Electronic Arts тоже не обделили (в скобках указана сумма за 2025 финансовый год):

  • глава по корпоративной разработке Лора Мили (Laura Miele) — $13,7 млн ($12,5 млн);
  • финансовый директор Стюарт Канфилд (Stuart Canfield) — $11,3 млн ($9,1 млн);
  • главный юридический консультант Джейкоб Шац (Jacob Schatz) — $8,4 млн ($7,6 млн);
  • директор по персоналу Мала Сингх (Mala Singh) — $8,3 млн ($7,6 млн).

В отчёте это не упоминается, но успех Battlefield 6 не спас её разработчиков от увольнений. Весной в целях реорганизации команд пострелизной поддержки EA сократила часть сотрудников DICE, Criterion, Ripple Effect и Motive Studios.

Когда Electronic Arts перейдёт в частный статус путём выкупа компании консорциумом инвесторов во главе с Суверенным фондом Саудовской Аравии, то уже не будет обязана отчитываться перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

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Теги: battlefield 6, battlefield studios, electronic arts, шутер
battlefield 6, battlefield studios, electronic arts, шутер
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