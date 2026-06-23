Electronic Arts: генеративный ИИ привёл к всплеску креативности разработчиков

Американский издатель и разработчик Electronic Arts ещё в 2024 году признал генеративный ИИ основой своего бизнеса, а теперь отчитался о первых успехах в применении неоднозначно воспринимаемой игроками технологии.

Бывший президент EA Entertainment, а с недавних пор глава EA по корпоративной разработке Лора Мили (Laura Miele) позитивно высказалась о влиянии ИИ на творческие процессы в подконтрольных издателю студиях.

По словам Мили, ИИ избавил сотрудников от рутинной работы, привёл к ускорению прототипирования, повышению креативности, сокращению времени на обсуждение творческих вопросов и достижение взаимопонимания.

«Так что… думаю, [генеративный ИИ] — это очень интересно. Считаю, что устранение некоторых рутинных задач в рамках процесса разработки приводит к реальному росту креативности», — передаёт слова Мили издание Eurogamer.

По данным Financial Times, упор Electronic Arts на ИИ объясняется желанием будущих владельцев издателя «значительно сократить операционные расходы» на фоне «большой долговой нагрузки» ($20 млрд).

Тем временем, как сообщает издание Kotaku со ссылкой на своих информаторов и публикации затронутых сотрудников в соцсетях, в настоящее время Electronic Arts проводит очередной раунд сокращений (уже третий за последний год).

EA находится в процессе выхода с биржи за счёт сделки на $55 млрд с консорциумом инвесторов во главе с Суверенным фондом Саудовской Аравии. Транзакция ожидает одобрения регуляторов — Еврокомиссия вынесет решение до 22 июля.