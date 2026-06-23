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Electronic Arts: генеративный ИИ привёл к всплеску креативности разработчиков

Американский издатель и разработчик Electronic Arts ещё в 2024 году признал генеративный ИИ основой своего бизнеса, а теперь отчитался о первых успехах в применении неоднозначно воспринимаемой игроками технологии.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Бывший президент EA Entertainment, а с недавних пор глава EA по корпоративной разработке Лора Мили (Laura Miele) позитивно высказалась о влиянии ИИ на творческие процессы в подконтрольных издателю студиях.

По словам Мили, ИИ избавил сотрудников от рутинной работы, привёл к ускорению прототипирования, повышению креативности, сокращению времени на обсуждение творческих вопросов и достижение взаимопонимания.

«Так что… думаю, [генеративный ИИ] — это очень интересно. Считаю, что устранение некоторых рутинных задач в рамках процесса разработки приводит к реальному росту креативности», — передаёт слова Мили издание Eurogamer.

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Ранее сообщалось, что руководство принуждает сотрудников EA внедрять ИИ буквально во все рабочие процессы

По данным Financial Times, упор Electronic Arts на ИИ объясняется желанием будущих владельцев издателя «значительно сократить операционные расходы» на фоне «большой долговой нагрузки» ($20 млрд).

Тем временем, как сообщает издание Kotaku со ссылкой на своих информаторов и публикации затронутых сотрудников в соцсетях, в настоящее время Electronic Arts проводит очередной раунд сокращений (уже третий за последний год).

EA находится в процессе выхода с биржи за счёт сделки на $55 млрд с консорциумом инвесторов во главе с Суверенным фондом Саудовской Аравии. Транзакция ожидает одобрения регуляторов — Еврокомиссия вынесет решение до 22 июля.

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Теги: electronic arts, искусственный интеллект, ии
electronic arts, искусственный интеллект, ии
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