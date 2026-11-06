Сегодня 06 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Tesla замахнулась на 80-кратный прирост ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Tesla замахнулась на 80-кратный прирост мощности ИИ-чипов и переименовала их в ускорители суперинтеллекта

Tesla представила обновлённую дорожную карту выпуска ИИ-ускорителей, сменив их название на SI. Ожидается, что чипы шестого поколения SI6 обеспечат 80-кратный прирост вычислительной мощности, а система Dojo 3 также будет использоваться в космосе.

Источник изображения: Tesla/Tom's Hardware

Источник изображения: Tesla/Tom's Hardware

Согласно дорожной карте, ускоритель шестого поколения SI6 для инференса получит в 80 раз более высокую производительность по сравнению с чипом четвёртого поколения. А в ускорителе для обучения моделей Dojo 3 (D3) будет использоваться многочиплетная архитектура со стековой памятью HBM. Также компания сменила брендинг ускорителей: теперь они будут выпускаться под названием SI (Super Intelligence, «суперинтеллект»), которое заменит термин AI (искусственный интеллект). Ранее Илон Маск (Elon Musk) подтвердил, что по той же причине проект SpaceXAI будет переименован в SpaceXSI.

Dojo 3 (D3), как сообщается, объединяет технологии 2.5D- и 3D-компоновки со стековой памятью HBM, что означает значительный отход от первоначальной архитектуры Dojo D1 с использованием памяти SRAM. Вместе с тем данные о вычислительной мощности, объёме памяти, техпроцессе или сроках разработки D3 пока не сообщаются. Как ожидается, D3 будет оптимизирован для работы в космосе, что, вероятно, означает его радиационную стойкость.

Что касается SI6, то на данный момент известно, что он превышает по производительности по производительности SI4 (W4) в 80 раз, а объём памяти — в 8 раз. Речь идет о показателях в диапазоне 17 280–46 080 TOPS или 17,28–46,08 POPS — в зависимости от того, как измеряется производительность, отметил ресурс Tom's Hardware.

Используемый в современных автомобилях Tesla чип SI4 (HW4) производится Samsung Foundry по 7-нм техпроцессу. Как ожидается, чип пятого поколения SI5, который будут выпускать TSMC (3 нм) и Samsung Foundry (2 нм), получит 40-кратный прирост производительности по сравнению с HW4.

Компания Tesla уже заключила с Samsung Foundry соглашение о производстве ускорителей шестого поколения для инференса, которое будет действовать до 2033 года. Согласно представленным материалам, чипы SI6 будут изготавливаться с применением техпроцесса класса 2 нм.

При этом в планах Tesla не предусмотрено использование для производства чипа SI6 мощностей Intel (Terafab) и техпроцесса Intel 14A в 2030-х годах. Учитывая сроки выхода (2029–2030 годы) и обновлённую дорожную карту Samsung Foundry, речь, вероятно, идёт о техпроцессах SF2A (автомобильного класса), SF2P (с повышенной производительностью) или даже SF2Z, предположил Tom's Hardware.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про технологии и рынок it

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Синяя волна» ударила по империи Маска: акции Tesla и SpaceX рухнули на 15 %
Илон Маск сравнил обучение робота Tesla Optimus с воспитанием ребёнка
Tesla позволит владельцам Model Y отправлять свои машины «на заработки» в роботакси — и начнёт продавать Cybercab
Распродажа на Уолл-стрит перекинулась на Азию — акции TSMC, Samsung и других производителей чипов рухнули на 8–12 %
В Гонконге застряли 600 тыс. ускорителей Nvidia H200 — Китай не хочет пускать к себе чипы конкурентов
Дефицит памяти раздул мировой рынок DRAM почти в пять раз — Samsung захватила 38 %
Материалы по теме
«Синяя волна» ударила по империи Маска: акции Tesla и SpaceX рухнули на 15 %

«Синяя волна» ударила по империи Маска: акции Tesla и SpaceX рухнули на 15 %

Илон Маск сравнил обучение робота Tesla Optimus с воспитанием ребёнка

Илон Маск сравнил обучение робота Tesla Optimus с воспитанием ребёнка

Tesla позволит владельцам Model Y отправлять свои машины «на заработки» в роботакси — и начнёт продавать Cybercab

Tesla позволит владельцам Model Y отправлять свои машины «на заработки» в роботакси — и начнёт продавать Cybercab

Распродажа на Уолл-стрит перекинулась на Азию — акции TSMC, Samsung и других производителей чипов рухнули на 8–12 %

Распродажа на Уолл-стрит перекинулась на Азию — акции TSMC, Samsung и других производителей чипов рухнули на 8–12 %

В Гонконге застряли 600 тыс. ускорителей Nvidia H200 — Китай не хочет пускать к себе чипы конкурентов

В Гонконге застряли 600 тыс. ускорителей Nvidia H200 — Китай не хочет пускать к себе чипы конкурентов

Дефицит памяти раздул мировой рынок DRAM почти в пять раз — Samsung захватила 38 %

Дефицит памяти раздул мировой рынок DRAM почти в пять раз — Samsung захватила 38 %

Теги: tesla, ии, ии-ускорители
tesla, ии, ии-ускорители
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Заменитель iPhone mini на Android: представлен компактный смартфон Enough Phone со съёмной батареей
«GTA может подождать, а это не может!»: фанаты «Последнего рубежа» остались в восторге от нового геймплея Warhammer 40,000: Dawn of War 4
Microsoft готовит Windows 11 27H2 — крупное обновление системы
OpenAI убирает зависимость от подписок ChatGPT: корпоративные клиенты теперь приносят больше половины выручки
Honor представила серию смартфонов Honor 700 с дополнительным экраном и батареей на 9000 мА·ч
Следующей целью Суверенного фонда Саудовской Аравии после Electronic Arts стала Unity — переговоры уже начались 2 ч.
Anthropic выяснила, насколько ИИ ускорит научные исследования: в перспективе — до 15 раз 4 ч.
В OpenSSH устранили баг SSHole, позволяющий обойти аутентификацию 5 ч.
Nvidia внезапно выпустила новый драйвер Game Ready для Windows 10, хотя обещала так не делать 6 ч.
Perplexity представила ИИ-коллег — агентов для совместной работы 24 часа в сутки 8 ч.
Google запустила более дешёвый ИИ-генератор видео: Gemini Omni 1.2 Flash создаёт 15-секундные ролики и редактирует их без перегенерации 8 ч.
Первый за пять лет патч «раздул» размер Nier: Automata в Steam с 40 до 366 гигабайт 8 ч.
Electronic Arts выпустила 25 классических игр в Steam, GOG и EA App — Road Rash и Wing Commander вернулись в улучшенном виде 9 ч.
ИИ ускорил развитие моделей Anthropic почти вдвое —  самосовершенствование создаёт новые риски 10 ч.
Выйти в интернет с IP-адресом Белого дома оказалось платной услугой за несколько долларов 10 ч.
Цена GeForce RTX 5070 Ti взлетела почти вдвое выше рекомендованной в США — а в России превысила 150 000 рублей 40 мин.
Google выступит поручителем по кредиту TeraWulf при строительстве ЦОД для Anthropic 2 ч.
BMI: более половины проектов гиперскейл-ЦОД в США теперь могут столкнуться с противодействием властей 2 ч.
NTT DATA развернёт топливные элементы Bloom на 900 МВт 2 ч.
Таможня не даёт добро: сотни тысяч ИИ-ускорителей NVIDIA застряли в Гонконге в ожидании разрешения на импорт 3 ч.
Supermicro, IBM и NVIDIA представили хранилище для работы с KV-кешем 3 ч.
Инвесторы «уронили» капитализацию Nasdaq 100 на $2,5 трлн на фоне опасений за будущее рынка ИИ 3 ч.
Lambda построит гигаваттный ИИ ЦОД в Алабаме — общие инвестиции в штате составят $33,1 млрд 3 ч.
AAEON представила Pico-PTH4 — самый компактный одноплатник с Intel Panther Lake 5 ч.
Apple заработала половину денег на мировом рынке смартфонов — хотя Samsung продаёт больше устройств 6 ч.