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Apple насчитала 100 тыс. приложений, оптимизированных для iPhone Duo — многие из них всё ещё работают некорректно

Apple сообщила, что количество приложений, оптимизированных для складного смартфона iPhone Duo, превысило 100 000 штук. При этом в App Store ежедневно появляются тысячи новых приложений с поддержкой устройства, однако некоторые из них пока работают некорректно, несмотря на заявленную адаптацию.

По словам вице-президента Apple по международным связям с разработчиками Сьюзан Прескотт (Susan Prescott), создатели программного обеспечения очень быстро начали адаптировать свои продукты для нового форм-фактора. Она поблагодарила разработчиков за творческий подход и отметила, что компания рассчитывает на дальнейшее ускорение этого процесса по мере роста числа совместимых приложений.

Впрочем, как выяснило издание The Verge, наличие оптимизации ещё не гарантирует безупречную работу приложений. Например, после начала продаж пользователи обратили внимание на проблемы с приложением Instagram, хотя оно уже получило официальную отметку Made for iPhone Duo. Глава Instagram Адам Моссери (Adam Mosseri) также признал, что форм-фактор устройства представляет определённые трудности для разработчиков.

Адаптированные приложений для складного iPhone Duo уже доступны в магазине Apple, а их количество продолжает увеличиваться с каждым днём.

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Теги: apple, iphone duo, app store, складные смартфоны
apple, iphone duo, app store, складные смартфоны
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