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Дорогая память не помогла: биржевой обвал спутал планы китайской YMTC по IPO

Китайский гигант в области производства флеш-памяти YMTC приостановил подготовку к первичному публичному размещению акций в Шанхае. Компания планировала выйти на биржу в конце октября или начале ноября, но теперь это может произойти лишь в первой половине 2027 года — в зависимости от конъюнктуры рынка.

Источник изображения: YMTC

Источник изображения: YMTC

В самой YMTC приостановку процедуры выхода на биржу объяснили «рядом факторов», как указано во внутреннем документе компании, сообщило Reuters. Владеющая производителем CCSH Corporation в ходе IPO на технологической шанхайской площадке STAR Market планировала привлечь 33 млрд юаней ($4,9 млрд); соответствующая заявка была подана в августе. Другой отраслевой источник предположил, что информация о приостановке может быть неточной, и отметил, что процесс подготовки к выходу на биржу в YMTC продолжается.

Китайский фондовый рынок переживает падение. В октябре базовый индекс CSI 300 рухнул на 8,5 %, и это худший месячный результат более чем за десятилетие. Индекс STAR 50, отслеживающий динамику торгующихся в Шанхае акций компаний в отраслях полупроводников и искусственного интеллекта, к концу месяца отметился падением на 40 % по сравнению с июльским пиком. Обвал рынка привёл к ужесточению контроля со стороны регуляторов за новыми размещениями, что обернулось дополнительным препятствием для планов YMTC. Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) в неофициальном порядке рекомендовала инвестиционным банкам замедлить процесс проведения IPO для компаний из полупроводникового и ИИ-сектора.

Источник изображения: trendforce.com

Источник изображения: trendforce.com

В октябре Пекин начал принимать меры по стабилизации рынка: власти стали поощрять обратный выкуп акций компаниями и призывать инвесторов воздерживаться от продаж имеющихся у них активов. CXMT, которая вышла на STAR Market в июле, уже планирует расширить программу обратного выкупа акций: председатель совета директоров Чжу Имин (Zhu Yiming) предложил более чем удвоить верхний предел объёма выкупа с 1–2 млрд ($150–$300 млн) до 2,5–5 млрд юаней ($375–$749 млн).

Перенос IPO поднимает вопрос о том, как это отразится на расширении производственных мощностей и технологической дорожной карте YMTC. Компания активно инвестирует в программу исследований и разработки — в период с 2023 по 2025 год она направила на эту программу 14,2 млрд юаней ($2,13 млрд), что составляет более 5 % от её выручки. Штат занятых по данному направлению сотрудников составляет 4796 человек, то есть более 30 % от общего числа персонала, а количество зарегистрированных патентов на изобретения достигло 5611.

Компания планирует построить три новых производственных комплекса, и когда они выйдут на полную мощность, возможности выпуска продукции могут увеличиться более чем вдвое. Каждое из новых предприятий должно выйти на показатель 100 000 пластин в месяц — для сравнения, совокупная мощность двух уже действующих заводов компании составляет 200 000 пластин в месяц. Запуск третьего предприятия в Ухане намечен на конец текущего года — к 2027 году его производственная мощность должна достичь 50 000 пластин в месяц.

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Теги: ymtc, cxmt, ipo
ymtc, cxmt, ipo
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