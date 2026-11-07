У клавиатуры iPhone нашёлся список из 100 тыс. запретных слов — но набирать их всё равно можно

У Apple есть скрытый «серый список», насчитывающий десятки тысяч слов и выражений на многих языках, которые виртуальная клавиатура iOS не будет предлагать при автодополнении или вводе жестами (свайпа), обнаружил исследователь Дерик Кауфман (Derik Kauffman). В их числе деликатные термины и выражения — например, «сонный Джо» (Sleepy Joe) или слова, связанные с наркотиками.

Пользователи смартфонов iPhone могут вводить любые слова в текстовых сообщениях или электронных письмах, но слова из этого списка не будут предлагаться через функции автодополнения или ввода жестами.

Исследователь назвал это «очень мягкой формой цензуры». По его словам, большинство слов и выражений в этом списке являются вульгарными, оскорбительными или связаны с наркотиками, сексом либо насилием. Некоторые из них носят политический характер — например, «диктатор Трамп» (dictator Trump) или «сонный Джо» (sleepy Joe).

В ответ в Apple пояснили, что клавиатура настроена таким образом, чтобы не предлагать слова, которые могут быть неуместными или оскорбительными, подчеркнув, что пользователи iPhone могут ввести любые слова или фразы по своему усмотрению, а также проигнорировать предложенные системой варианты.

Кауффман рассказал, что наткнулся на этот список в сентябре, заметив, что при использовании функции ввода текста свайпом система «спотыкается» на определённых фразах.

С помощью инструментов OpenAI Codex и Anthropic Claude Code он в итоге обнаружил перечень, спрятанный «глубоко в недрах» операционной системы Apple. По его словам, по самым скромным оценкам, таких слов и выражений насчитывается около 100 тыс. — и это без учёта китайских иероглифов.

Формирование такого списка вполне объяснимо. Компания Apple, как и другие технологические гиганты, уже сталкивалась с проблемами, когда алгоритмы предикативного ввода предлагали пользователям неуместные или спорные варианты.

В прошлом году Apple подверглась критике, когда пользователи сообщили, что при диктовке слова «racist» (расист) на iPhone на экране на мгновение появлялось слово Trump (Трамп). В Apple тогда объяснили это технической ошибкой, которую сразу устранили.

Дэвид Грин (David Greene), старший юрисконсульт «Фонда электронных рубежей» (Electronic Frontier Foundation) — организации, выступающей за гражданские свободы в цифровой среде, — назвал наличие такого списка слов «пугающим», выразив сомнение в его обоснованности, но, вместе с тем, допустил, что такой подход может быть полезен для ограничения нежелательных или провокационных предложений.