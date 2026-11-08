«Хьюстон, у нас проблемы»: возвращение американцев на Луну в 2028 году может сорваться из-за забуксовавшего разработчика скафандров

Компания Axiom Space, которая сотрудничает с Prada и инвестиционной компанией Дональда Трампа-младшего (Donald Trump Jr.) в рамках создания новых скафандров для лунной программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, с трудом укладывается в установленные сроки. Высадка на Луну запланирована на 2028 год, но скафандры NASA не получали существенных обновлений с 70-х годов прошлого века, поэтому это так важно.

Основанная в 2016 году бывшим инженером NASA Axiom Space воплощает в себе яркий дух и неопределённые перспективы всё ещё во многом спекулятивной экономики космической отрасли. Изначально компания сосредотачивалась на постройке коммерческой космической станции. Однако со временем сфера деятельности была расширена, в том числе за счёт планов по реализации весьма необычных проектов, включая проведение на орбите матчей по рестлингу ассоциации World Wrestling Entertainment (эта идея не заинтересовала NASA).

В ходе разработки новых скафандров Axiom Space сотрудничает с итальянским домом моды Prada. Это вполне логичное партнёрство для аэрокосмической компании: её бизнес-модель по-прежнему во многом строится на экипировке сверхбогатых людей для полётов на орбиту. Компания привлекла сотни миллионов долларов от венчурных инвесторов, которые верят в возможность извлечения коммерческой выгоды за пределами земной атмосферы. Среди финансовых спонсоров Axiom Space — инвестиционная компания 1789 Capital, партнёром которой является сын американского президента Дональд Трамп-младший. Эта компания попала под пристальное внимание со стороны Конгресса США из-за связей с оборонно-техническими предприятиями, у которых есть действующие федеральные контракты.

Сквозь блестящую оболочку Axiom Space всё отчётливее проступают трещины. По словам бывших сотрудников компании, действующих и бывших сотрудников NASA и экспертов в космической отрасли, Axiom Space является амбициозной компанией. Она смогла завладеть вниманием инвесторов, но так и не сумела добиться финансовой и организационной стабильности, а также в полной мере воплотить свои замыслы. Речь и об орбитальной киностудии для Тома Круза (Tom Cruise), и о скафандрах от Prada для американских астронавтов. Последние несколько лет Axiom Space борется с нестабильными денежными потоками, в компании сменилось множество топ-менеджеров, а в плане разработки новых скафандров, Axiom всё сильнее зависит от специалистов NASA, которое и оплачивает этот проект.

В апреле был представлен доклад NASA, в котором говорилось о возникновения риска того, что Axiom Space не успеет подготовить скафандр нового поколения к запланированной на 2028 год высадке астронавтов на Луну в рамках программы «Артемида». Возможная задержка с разработкой скафандров в сочетании с уже сорванными сроками реализации программы «Артемида» может привести к тому, что первой страной, высадившей астронавтов на поверхность Луны в XXI веке, станет Китай.

Опасаясь проиграть гонку с Китаем, NASA недавно снизило требования к новому скафандру, который Axiom Space разрабатывает для первой высадки на Луну по программе «Артемида». Такой шаг был предпринят в надежде на то, что Axiom Space всё же успеет уложиться в установленные сроки. Такой подход может привести к тому, что NASA получит скафандр, характеристики и возможности которого будут не сильно отличаться от скафандров, которые использовали астронавты в 70-е годы прошлого века.

Один из аналитиков назвал такой вариант «бюджетной версией» масштабной модернизации, за которую NASA изначально было готово заплатить более $3 млрд. Данные базы федеральных контрактов указывают на то, что ведомство уже перечислило Axiom Space не менее $594 млн. При этом в NASA заявили, что разработка более продвинутого и полнофункционального скафандра будет продолжена. Axiom Space неоднократно отказывалась от комментариев по данному вопросу. Официальные представители Prada и 1789 Capital также отказались от комментариев.

В интервью The Washington Post глава NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman) признал, что до недавнего вмешательства ведомства в процесс разработки Axiom Space не укладывалась в сроки, отведённые на разработку нового скафандра. При этом он отметил, что ответственность лежит не только на подрядчике, но и на NASA. По его словам, ожидания агентства по поводу того, насколько сложный скафандр может создать частная компания, не были реалистичными.

«Со стороны NASA несправедливо перекладывать на других задачу достижения почти невозможного. В вопросе со скафандрами я уверен, что некоторая ответственность лежит и на Axiom. Однако значительная часть ответственности лежит и на NASA», — приводит источник слова Айзекмана.

В ходе беседы с журналистами Айзекман пояснил, что изменение поставленных перед Axiom Space задач является частью более масштабной переоценки космической программы США. Когда 10 месяцев назад Айзекман возглавил NASA, многие ожидали, что он сделает ещё большую ставку на привлечение к реализации разных проектов частных компаний. Однако он сумел удивить своих прежних критиков публичными заявлениями о том, что космическая программа США стала слишком зависимой от коммерческих компаний.

История Axiom Space, а также масштабных перемен в NASA и американской экономике, из-за которых относительно непроверенная компания стала ключевым элементом в следующей миссии США на Луне, — это больше, чем история одной компании, одного контракта или одной администрации президента США. Этот показательный пример того, как американское правительство постепенно передавало освоение космоса в руки эксцентричных миллиардеров, подрядчиков, которые могут сорвать установленные сроки, и стартапов, окружённым волной хайпа.

Первая высадка на Луну стала результатом энергичной работы федерального агентства, которому едва исполнилось 10 лет, но в распоряжении которого было более 4 % от общего объёма бюджета страны. Сейчас NASA работает не так энергично и не имеет схожих финансовых возможностей: аэрокосмическое ведомство получает менее 0,5 % федерального бюджета. Вероятно, это и стало причиной, по которой NASA позволило частным компаниям взять на себя ведущую роль при реализации пилотируемых космических полётов.

Такой подход не лишён плюсов. Компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) практически в одиночку возродила ключевые направления американской космической программы. SpaceX создала многоразовые ракеты-носители, а также занялась доставкой астронавтов и грузов на Международную космическую станцию.

Однако большинство компаний не так успешны, как SpaceX. На этом фоне зависимость NASA от предпринимателей, ориентированных на получение прибыли, привнесла в американскую космическую программу различия в культуре и стиле работы — подход сильно отличается от сдержанного оптимизма NASA в эпоху, когда ведомство использовало лозунг «ради всего человечества».

На фоне множества передовых технологий, которые позволяют человеку выходить за пределы атмосферы Земли, простой скафандр может показаться чем-то обыденным. Однако он является гораздо более значимым элементом, чем просто защитный слой для астронавтов. Скафандры не только защищают астронавтов, они обеспечивают связь и поддерживают жизнеобеспечение, регулируют температуру и давление тела, а также используются для сбора продуктов жизнедеятельности человека.

Обеспечить надёжную работу всех этих функций в рамках гибкого и прочного скафандра не так просто. NASA справилось с этой задачей для миссии «Аполлон» в 1960-х годах, работая вместе с частными подрядчиками, включая Hamilton Standard — авиастроительной компанией, которая применяла свой опыт в создании герметичных кабин. Однако с тех пор на протяжении десятилетий агентство сталкивалось с бюджетными ограничениями и меняющимися приоритетами миссий, в результате чего провести масштабную модернизацию используемых скафандров так и не удалось. Попытки сделать это начались в 2007 году и в разных формах продолжались до 2022 года, когда NASA начала искать для выполнения этой задачи частных подрядчиков.

Проект был срочным, поскольку астронавты работали на МКС в скафандрах, которые не обновлялись существенно в течение нескольких десятилетий. NASA неоднократно выражало обеспокоенность по поводу возраста скафандров, используемых американскими астронавтами. В опубликованном в 2022 году отчёте ведомство назвало эксплуатацию старых скафандров «явной и непосредственной угрозой безопасности». «Неоспоримый факт состоит в том, что 40-летние скафандры, используемые на МКС, подходят к концу срока службы. Проблема не только в том, что скафандры старые. Производители ряда критически важных компонентов, включая ткань для скафандров, прекратили свою деятельность», — говорилось в отчёте NASA.

В 2022 году NASA выбрало двух подрядчиков для реализации многомиллиардного проекта по созданию скафандров нового поколения. Ведомство планировало получить универсальный скафандр, который можно было бы использовать и для работ в открытом космосе, и для перемещения по поверхности Луны. Одним из подрядчиков стала компания Collins Aerospace — давний партнёр агентства, образовавшийся в результате слияния и поглотивший Hamilton (первоначальный разработчик скафандра NASA). Вторым подрядчиком стал стартап из Техаса, которому на тот момент было 6 лет.

Axiom Space в 2016 году основал Камал Гаффариан (Kamal Ghaffarian), инженер, приехавший учиться в США из Ирана. Он сколотил состояние, работая в компаниях и руководя некоторыми из них, основным заказчиком которых было правительство США. В 2018 году Гаффариан продал за $355 млн Stinger Ghaffarian Technologies, которая предоставляла IT-услуги и поддержку для некоторых систем NASA.

«Наша способность участвовать в тендерах и побеждать в них — вот наш секретный ингредиент», — не стеснялся делиться секретом успеха Гаффариан. Вместе с Майклом Саффредини (Michael Suffredini), ветераном NASA и бывшим главой программы МКС, Гаффариан задумал первую полностью частную космическую станцию. Идея состояла в том, чтобы строить небольшие модули, сначала присоединять их к МКС, а затем отделить и нарастить количество, тем самым сформировав новую станцию. Изначально это планировалось сделать до вывода МКС из эксплуатации в 2030 году.

К концу 2022 года Axiom Space привлекла $320 млн частных инвестиций, а её рыночная стоимость приблизилась к $2 млрд. Тогда же компания пыталась дополнительно привлечь ещё $400 млн, сообщил на условиях анонимности один из инвесторов, который встречался с руководством Axiom в первом квартале 2023 года. «Они не выглядели как люди, которые просто пускают пыль в глаза. Мы считали, что они очень грамотно оценивают свои возможности. Просто не были уверены, что они смогут всё это реализовать», — приводит источник слова инвестора.

Собеседник добавил, что к тому моменту Axiom Space уже получила контракт NASA на создание нового скафандра, но компания не упоминала об этом в презентациях для инвесторов. Бывший сотрудник Axiom на условиях анонимности сообщил, что это не было случайностью. По его словам, скафандры стали чем-то вроде запоздалой мысли. Хотя представители компании усердно готовили заявку, руководство Axiom по-прежнему было сосредоточено на строительстве космической станции и рассматривало контракт на создание скафандра как удачный источник дохода, способный поддержать реализацию основного проекта. Позднее глава NASA говорил, что на момент получения контракта у Axiom Space «не было какого-то существенного опыта в разработке скафандров».

К моменту получения контракта на скафандры в 2022 году планы Axiom по созданию космической станции уже шли с отставанием. Изначально предполагалось, что первый модуль будет готов к стыковке с МКС к 2020 году, но спустя два года он был далёк от полной готовности. Несмотря на это компания начала работать в другом направлении, а именно в организации полётов на низкую околоземную орбиту для состоятельных любителей космоса, а также астронавтов из небольших стран, используя для этого корабли SpaceX.

Axiom Space брала $55 млн с человека за полёт на низкую околоземную орбите. Однако это не приносило выгоды: маржа сокращалась, в том числе из-за необходимости обеспечения клиентам длительной подготовки, транспортировки и проживания. «Нам приходилось обучать коммерческих астронавтов, и к ним относились как к особам королевских кровей. Объём денег, которые мы тратили на отели, машины и обучение, был просто безумным», — рассказал один из бывших руководителей Axiom Space.

К 2023 году Axiom Space с трудом справлялась с выплатой зарплат сотрудникам. В отчёте главы NASA за 2026 год отмечается, что в 2023 году агентство согласилось на «частичные выплаты по этапам» для Axiom Space, т.е. фактически ведомство платило авансом за ещё не созданный скафандр. В NASA этот факт расценили как «свидетельство проблем с денежным потоком» в компании.

Всего за 15 месяцев в 2024-2025 годах в Axiom Space сменилось четыре гендиректора. «Это было безумие. Всё просто превратилось в спираль: как только поступали инвестиции, они тут же уходили. Компания должна была находиться на более зрелой стадии, а вела себя как стартап», — рассказал один из бывших топ-менеджеров Axiom.

В какой-то момент руководство Axiom Space в частном порядке рассматривала идею проведения профессиональных рестлинг-матчей в космосе. Однако эту идею холодно приняли федеральные чиновники. «Когда в NASA узнали, что такое вообще обсуждается, они просто вышли из себя», — рассказал собеседник.

Хотя идея с рестлингом провалилась, Axiom Space умела заключать партнёрства, привлекающие внимание. В 2022 году британская развлекательная компания Space Entertainment Enterprise объявила о заключении контракта с Axiom Space, в рамках которого в космосе будет построена студия для съёмок фильма с Томом Крузом. Спустя четыре года съёмки так и не начались, поскольку студия так и не была построена.

Приступая к созданию нового скафандра для NASA, Axiom Space объединилась с известными брендами, такими как Prada и производитель премиальных солнцезащитных очков Oakley. В 2024 году Axiom показала несколько элегантных прототипов скафандра на конференции в Милане. В июне этого года в магазине Prada в манхэттенском районе Сохо появился стильный серый комбинезон, который один из руководителей бренда назвал «очень красивой пижамой». Ожидается, что этот комбинезон станет внутренним слоем новых скафандров для лунной миссии.

Ранее в этом году Axiom объявила о привлечении $350 млн в рамках очередного раунда финансирования, в котором в числе основных инвесторов был суверенный фонд Катара и венчурная компания Type One Ventures. Ещё одни инвестором выступила компания 1789 Capital, принадлежащая Дональду Трампу-младшему. По данным источника, сын американского президента лично не участвовал в принятии решения об инвестировании в Axiom. В сообщении сказано, что 1789 Capital хотела получить долю в Axiom на случай, если компания станет более значимым игроком в аэрокосмической отрасли.

Изначально NASA рассчитывало вернуть американского астронавта на Луну в 2024 году, но позднее срок был сдвинут на 2028 год. Однако и этот период остаётся под вопросом. SpaceX отстаёт от графика разработки корабля Starship, который должен доставить людей на поверхность Луны. По оценкам NASA, если Axiom столкнётся с новыми проблемами, то скафандры нового поколения могут быть готовы не ранее 2031 года. Осознавая этот риск, NASA поручило Axiom разработать упрощённую версию скафандра, пригодного для выполнения миссии в 2028 году.

По словам Айзекмана, такой скафандр позволит совершить выход продолжительностью около двух с половиной часов — примерно как в миссиях «Аполлон». Изначальный контракт с Axiom предполагал создание скафандра, который рассчитан на шесть часов непрерывной работы. «Безусловно, он будет современным и по своей сути более безопасным — мы закладываем в него больше резервирования и отказоустойчивости. Но требования будут соответствовать этапу «шаг первый», — сказал Айзекман.

Он добавил, что более продвинутый скафандр всё равно будет создан, но точные сроки не были озвучены. «Сейчас всё делается более логично и итеративно. Если пытаться сразу достичь идеального состояния, сделать всё в духе «Аполлон-11 на стероидах», сделать это не удастся ни в срок, ни в рамках бюджета», — считает Айзекман.

Директор Образовательного центра космодрома при Технологическом институте Флориды Дон Платт (Don Platt) считает, что даже с прямым участием NASA и снижением требований к скафандру вопрос реализации миссии «Артемида» в установленные сроки остаётся открытым. «Честно говоря, я почти не верю, что NASA доставит людей на Луну к концу 2028 года», — добавил Платт.

За сроками реализации миссии будут пристально следить, сопоставляя их с достижениями главного геополитического противника США. Китайская космическая программа, после проведения успешных роботизированных миссий, теперь стремится высадить на поверхность Луны своих астронавтов к 2030 году. Китайская орбитальная станция «Тяньгун», работающая с 2021 года, может стать единственным постоянным обитаемым объектом человечества за пределами Земли после вывода МКС из эксплуатации.

В настоящее время США продолжает делать ставку на сильно коммерциализированную космическую программу. Даже в случае успеха миссии «Артемиды» и используемых в ходе её реализации скафандров, у такого подхода могут появиться свои недостатки. Скафандры, в которых астронавты впервые ступили на Луну в июле 1969 года, возможно, служили миссии ради всего человечества, но принадлежали они NASA. Однако нынешний контракт с Axiom Space предполагает, что NASA не будет владеть новыми скафандрами в стиле Prada. Задача Axiom предоставить «скафандры как слугу». Иными словами, когда американские астронавты будут ходить по Луне, они будут делать это в арендованной экипировке.