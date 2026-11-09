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Скандал вокруг Дженсена Хуанга показал, насколько Nvidia зависит от своего основателя и его детей

Начавшееся независимое расследование Nvidia по поводу возможной причастности любовницы генерального директора компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang) к китайским разведывательным структурам вновь привлекло внимание к вопросу о преемственности в компании. Вся власть в Nvidia сконцентрирована в руках Хуанга, и публичного плана передачи полномочий или явного преемника до сих пор нет.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Сам Хуанг, возглавляющий Nvidia с момента её основания в 1993 году, неоднократно заявлял о намерении руководить компанией ещё десятилетия. Он по-прежнему продолжает единолично курировать разработку продуктов, бизнес-стратегию и взаимодействие с ключевыми клиентами.

По мнению аналитиков Bloomberg, сложившаяся ситуация обнажает риски, связанные с чрезмерной зависимостью Nvidia от Хуанга и отсутствием подготовленного преемника.

Организационная структура Nvidia отличается от принятой в большинстве крупных корпораций: вместо многоуровневой системы среднего менеджмента около 60 топ-менеджеров подчиняются непосредственно Хуангу. По словам Хуанга, это позволяет оперативно реагировать на технологические изменения. Однако существуют опасения, что в случае внезапной смены руководителя компания столкнётся с серьёзными трудностями в обеспечении стабильной работы.

Стейси Расгон (Stacy Rasgon), старший аналитик международного инвестиционного банка Bernstein, указал на «риск ключевой фигуры» (Key Man Risk) — опасность того, что отсутствие конкретного руководителя может критически отразиться на процессе принятия решений и операционной деятельности компании.

Эксперты не исключают возможность передачи руководства внутри семьи Хуанга, хотя официально об этом не сообщалось.

Дочь Хуанга, Мэдисон Хуанг (Madison Huang) занимает должность старшего директора по продуктовому маркетингу в сфере физического ИИ и робототехники в Nvidia. Её брат, Спенсер Хуанг (Spencer Huang), работает директором по управлению продуктами в области робототехники. А её муж, Нико Капрез (Nico Caprez), является вице-президентом по развитию глобальной инфраструктуры ИИ; он курирует взаимодействие с клиентами и инвестиции, связанные с ЦОД.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники, Мэдисон часто сопровождает отца в деловых поездках и входит в узкий круг сотрудников, неофициально называемый The Band. Они помогают Хуангу готовить и проводить презентации во время его публичных выступлений.

Сообщается, что Хуанг ещё когда дети были маленькими выражал надежду, что кто-то из них со временем возглавит Nvidia. Близкий друг семьи, вспомнив слова, когда-то сказанные Хуангом, рассказал газете The Wall Street Journal: «Его мечтой было, чтобы однажды кто-то из них стал руководителем Nvidia».

После объявления о начале расследования акции Nvidia пошли на спад. В воскресенье вечером на торговой платформе Robinhood акции компании подешевели примерно на 3,7 %. Это ставит под угрозу наметившееся в пятницу восстановление котировок Nvidia после резкого обвала на фоне опасений инвесторов по поводу финансирования расходов технологических гигантов и влияния промежуточных выборов в США.

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Теги: nvidia, дженсен хуанг
nvidia, дженсен хуанг
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