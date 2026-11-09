BYD представила китайский Rolls-Royce: люксовый электромобиль Yangwang умеет плавать и стоит больше $300 000

Бренд автомобилей люкс-категории Yangwang китайской компании BYD представил на мероприятии в Абу-Даби флагманский электрический седан Altior с четырехместным салоном и двумя встроенными холодильниками.

Новинка позиционируется как конкурент таким моделям, как Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Maybach S-Class и Maextro S800. На китайском рынке автомобиль представлен под названием Dingyao. На него уже открыт предзаказ по цене от ¥2 080 000 (около $311 540). Для оформления заказа необходимо внести депозит в размере ¥300 тыс. ($45 тыс.).

Altior построен на платформе BYD e⁴ с четырёхмоторной электрической силовой установкой. Автомобиль сохраняет устойчивости при разрыве шины на высокой скорости, способен недолгое время держаться на воде, может разворачиваться на месте (подобно танку) и двигаться боком («режим краба», Crab Walk Mode).

Силовая установка включает аккумуляторную батарею Blade Battery второго поколения, обеспечивающую запас хода более 1000 км по китайскому циклу CLTC (около 800–820 км по циклу WLTP). Высоковольтная архитектура (1000 В) поддерживает сверхбыструю зарядку — на восполнение заряда батареи с 10 до 70 % уходит примерно пять минут.

Altior оснащён фирменным 4-нм чипом BYD Xuanji A3, обеспечивающим работу систем вождения. На крыше электромобиля размещён лидар. Также седан получил систему помощи водителю нового поколения — BYD God’s Eye («Глаз Бога»).

Система подвески DiSus использует камеры для сканирования дорожного полотна, заранее выявляя неровности и реагируя за считанные милисекунды, подавляя продольные и поперечные крены кузова.

Длина кузова Altior составляет 5600 мм, ширина — 2030 мм, высота — 1590 мм, а колесная база — 3500 мм. Электромобиль на 201 мм длиннее, чем Rolls-Royce Ghost.

Altior получил массивную решетку радиатора, состоящую из 137 элементов, выполненных в стиле огранки драгоценных камней; дизайн системы освещения вдохновлен традиционным китайским ритуальным бронзовым сосудом «дин» (ding). Эмблема на передней части автомобиля выполнена из чистого 24-каратного золота.

Передние двери открываются на угол 80 градусов, а задние — на 90 градусов. В торце двери предусмотрено специальное место для хранения зонта.

В салоне по всей ширине передней панели расположен панорамный дисплей. Для пассажиров второго ряда предусмотрен 21,4-дюймовый складной экран, закреплённый на потолке.

Для отделки интерьера использовались высококачественная полуанилиновая кожа, коврики из натуральной овечьей шерсти, а также элементы управления, выполненные из хрусталя с 60 гранями. Аудиосистема Platinum Evidence компании Dynaudio включает 39 динамиков.

По словам Ху Сяоцина (Hu Xiaoqing), гендиректора подразделения продаж Yangwang, разработка седана велась на протяжении трёх лет, а при выборе оформления передней части автомобиля было рассмотрено более 100 различных вариантов дизайна.

Сроки поставки Altior будут объявлены немного позже.