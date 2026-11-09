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ЕС захотел встроить в сервисы Google, Meta✴ и TikTok выключатель функций, вызывающих цифровую зависимость

Евросоюз намерен обязать социальные сети предоставить пользователям возможность отключать функции, провоцирующие чрезмерное использование платформ. Ограничения также затронут чат-ботов, которые имитируют личные отношения и побуждают людей продолжать общение.

Источник изображения: Rob Hampson/Unsplash

Источник изображения: Rob Hampson/Unsplash

Под действие новых правил, как сообщает Bloomberg, могут попасть крупнейшие технологические компании, включая Meta, Google и ByteDance, владеющая TikTok, так как их сервисы активно используют механики, направленные на увеличение продолжительности взаимодействия с аудиторией. Еврокомиссия уже расследует деятельность Meta и TikTok из-за подозрений в использовании вызывающего зависимость дизайна. Проверки проводятся в рамках «Закона о цифровых услугах» (Digital Services Act), регулирующего работу интернет-платформ.

Согласно проекту, взрослые пользователи должны получить возможность самостоятельно отключать такие функции, если они способствуют навязчивому или чрезмерному использованию платформ. Соответствующие требования предусмотрены проектом «Закона о цифровой справедливости» (Digital Fairness Act), за нарушение которого компаниям могут грозить штрафы до 6 % мировой годовой выручки.

Кроме того, Евросоюз намерен потребовать от социальных сетей и разработчиков ИИ создавать безопасные сервисы по умолчанию. Эти положения войдут в более масштабный «Закон о защите детей в интернете» (EU Kids Act), который также предусматривает ограничения на использование социальных сетей подростками. Представить проект Digital Fairness Act планируется в среду. Еврокомиссия пока не прокомментировала его содержание.

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Теги: социальные сети, евросоюз
социальные сети, евросоюз
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