Meta✴ тайно создала прототип человекоподобного робота для дома — помогли китайцы

Компания Meta✴ совместно с китайским стартапом Fourier создала прототип робота-гуманоида и в настоящее время работает над второй версией, активизируя усилия по внедрению искусственного интеллекта в повседневные домашние дела, сообщил ресурс The Information со ссылкой на источники, знакомые с этим проектом.

На данный момент известно, что на создание робота по имени Max высотой около 1,5 м весом около 48 кг ушло всего три месяца. Согласно публикации The Information, робот оснащён чипом Nvidia Jetson Thor, пятипалыми «руками»-манипуляторами, предназначенными для работы с небольшими предметами, а также встроенными динамиками и дисплеем, способным имитировать выражение лица.

С целью создания Max в рамках совместного проекта с Fourier команда специалистов Meta✴ по робототехнике выехала в Китай. По данным источников, вице-президент Meta✴ по продуктам в области робототехники Ли-Чен Миллер (Li-Chen Miller) провела почти два месяца на шанхайском предприятии стартапа и в конце августа прототип робота был продемонстрирован сотрудникам Meta✴ на внутреннем мероприятии компании, посвящённом робототехнике.

После этого, в сентябре компании приступили к разработке прототипа следующей версии робота-гуманоида — Max 2. Ожидается, что он получит переработанный корпус, более совершенные манипуляторы, проектор, а также дополнительные датчики, обеспечивающие возможность перемещения по лестницам.

Meta✴ изучает возможность воплощения своего ИИ‑агента Muse в физическом формате человекоподобного робота. В долгосрочной перспективе компания рассчитывает создать машины, которые будут подспорьем пользователям в выполнении бытовых задач. В этом ей должно помочь приобретение в мае этого года стартапа Assured Robot Intelligence, специализирующегося на разработке ИИ‑моделей, позволяющих роботам понимать поведение людей и адаптироваться к нему.

Представитель Meta✴ уточнил, что сотрудничество с Fourier сосредоточено на внутренних исследованиях и экспериментах. Продавать созданные в рамках проекта прототипы компания не планирует.