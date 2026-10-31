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Meta✴ тайно создала прототип человекоподобного робота для дома — помогли китайцы

Компания Meta совместно с китайским стартапом Fourier создала прототип робота-гуманоида и в настоящее время работает над второй версией, активизируя усилия по внедрению искусственного интеллекта в повседневные домашние дела, сообщил ресурс The Information со ссылкой на источники, знакомые с этим проектом.

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

На данный момент известно, что на создание робота по имени Max высотой около 1,5 м весом около 48 кг ушло всего три месяца. Согласно публикации The Information, робот оснащён чипом Nvidia Jetson Thor, пятипалыми «руками»-манипуляторами, предназначенными для работы с небольшими предметами, а также встроенными динамиками и дисплеем, способным имитировать выражение лица.

С целью создания Max в рамках совместного проекта с Fourier команда специалистов Meta по робототехнике выехала в Китай. По данным источников, вице-президент Meta по продуктам в области робототехники Ли-Чен Миллер (Li-Chen Miller) провела почти два месяца на шанхайском предприятии стартапа и в конце августа прототип робота был продемонстрирован сотрудникам Meta на внутреннем мероприятии компании, посвящённом робототехнике.

После этого, в сентябре компании приступили к разработке прототипа следующей версии робота-гуманоида — Max 2. Ожидается, что он получит переработанный корпус, более совершенные манипуляторы, проектор, а также дополнительные датчики, обеспечивающие возможность перемещения по лестницам.

Meta изучает возможность воплощения своего ИИ‑агента Muse в физическом формате человекоподобного робота. В долгосрочной перспективе компания рассчитывает создать машины, которые будут подспорьем пользователям в выполнении бытовых задач. В этом ей должно помочь приобретение в мае этого года стартапа Assured Robot Intelligence, специализирующегося на разработке ИИ‑моделей, позволяющих роботам понимать поведение людей и адаптироваться к нему.

Представитель Meta уточнил, что сотрудничество с Fourier сосредоточено на внутренних исследованиях и экспериментах. Продавать созданные в рамках проекта прототипы компания не планирует.

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Теги: me, ff, fourier, человекоподобный робот
me, ff, fourier, человекоподобный робот
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