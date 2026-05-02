Meta✴ купила стартап Assured Robot Intelligence, разрабатывающий ИИ для роботов

Сферу робототехники многие участники рынка сейчас называют «физическим воплощением искусственного интеллекта», она привлекает всё новых игроков. По всей видимости, Meta Platforms входит в их число, поскольку на этой неделе она поглотила стартап Assured Robot Intelligence, который разрабатывает ИИ-модели для роботов.

Источник изображения: Unsplash, Cash Macanaya

Сделка была завершена вчера, как отмечает Bloomberg со ссылкой на представителей Meta. Они охарактеризовали стартап следующим образом: «Он находится на переднем крае ИИ для роботов, позволяющем роботам понимать, предсказывать и адаптироваться к поведению человека в сложных и динамически меняющихся условиях». Судя по описанию, разработки Assured Robot Intelligence направлены на создание ИИ для роботов, способных функционировать в бытовых условиях, поскольку они значительно сложнее промышленных, как неоднократно отмечали профильные специалисты. Финансовая сторона сделки не раскрывается.

Команда разработчиков стартапа присоединится к подразделению Meta Superintelligence Labs, включая сооснователей Assured Robot Intelligence Леррела Пинто (Lerrel Pinto) и Сяолун Вана (Xiaolong Wang). В структуре Meta с прошлого года функционирует Robotics Studio, которая как раз занимается программным обеспечением для человекоподобных роботов. Meta в этой сфере старается не отставать от конкурентов, поскольку интерес к человекообразным роботам проявляют Tesla, Alphabet (Google) и Amazon. Именно последняя в позапрошлом месяце поглотила стартап Fauna Robotics, который был основан при участии Леррела Пинто. Впрочем, он успел уйти из него в прошлом году. Сяолун Ван до основания Assured Robot Intelligence занимался исследованиями в компании Nvidia.

Сотрудники Assured Robot Intelligence были сосредоточены в Нью-Йорке и Сан-Диего, им предстоит влиться в команду Meta. Представители последней подчеркнули, что надеются получить от стартапа технологии управления и самообучения для человекоподобных роботов. Meta занимается разработкой и аппаратных компонентов для таких роботов, включая разного рода сенсоры. Не исключено, что их Meta будет поставлять и другим производителям роботов, как и программное обеспечение. Компания хочет стать важным игроком на рынке человекоподобных роботов, как это удалось сделать Google и Qualcomm в сегменте смартфонов.

Теги: me, робототехника, человекообразный робот, ии, сделка
