Meta✴ купила стартап Assured Robot Intelligence, разрабатывающий ИИ для роботов

Сферу робототехники многие участники рынка сейчас называют «физическим воплощением искусственного интеллекта», она привлекает всё новых игроков. По всей видимости, Meta✴ Platforms входит в их число, поскольку на этой неделе она поглотила стартап Assured Robot Intelligence, который разрабатывает ИИ-модели для роботов.

Сделка была завершена вчера, как отмечает Bloomberg со ссылкой на представителей Meta✴. Они охарактеризовали стартап следующим образом: «Он находится на переднем крае ИИ для роботов, позволяющем роботам понимать, предсказывать и адаптироваться к поведению человека в сложных и динамически меняющихся условиях». Судя по описанию, разработки Assured Robot Intelligence направлены на создание ИИ для роботов, способных функционировать в бытовых условиях, поскольку они значительно сложнее промышленных, как неоднократно отмечали профильные специалисты. Финансовая сторона сделки не раскрывается.

Команда разработчиков стартапа присоединится к подразделению Meta✴ Superintelligence Labs, включая сооснователей Assured Robot Intelligence Леррела Пинто (Lerrel Pinto) и Сяолун Вана (Xiaolong Wang). В структуре Meta✴ с прошлого года функционирует Robotics Studio, которая как раз занимается программным обеспечением для человекоподобных роботов. Meta✴ в этой сфере старается не отставать от конкурентов, поскольку интерес к человекообразным роботам проявляют Tesla, Alphabet (Google) и Amazon. Именно последняя в позапрошлом месяце поглотила стартап Fauna Robotics, который был основан при участии Леррела Пинто. Впрочем, он успел уйти из него в прошлом году. Сяолун Ван до основания Assured Robot Intelligence занимался исследованиями в компании Nvidia.

Сотрудники Assured Robot Intelligence были сосредоточены в Нью-Йорке и Сан-Диего, им предстоит влиться в команду Meta✴. Представители последней подчеркнули, что надеются получить от стартапа технологии управления и самообучения для человекоподобных роботов. Meta✴ занимается разработкой и аппаратных компонентов для таких роботов, включая разного рода сенсоры. Не исключено, что их Meta✴ будет поставлять и другим производителям роботов, как и программное обеспечение. Компания хочет стать важным игроком на рынке человекоподобных роботов, как это удалось сделать Google и Qualcomm в сегменте смартфонов.