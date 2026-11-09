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Apple начала продавать дополнительные запросы к ИИ за $50 — тем, кому подписки Creator Studio недостаточно

Apple начала продавать дополнительные пакеты использования искусственного интеллекта в музыкальном редакторе Logic Pro для Mac. За $49,99 пользователи могут увеличить доступный объем обращений к ИИ-помощнику после исчерпания ежемесячного лимита, предусмотренного подпиской Apple Creator Studio.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как обратили внимание в 9to5Mac, возможность покупки появилась после последнего обновления Logic Pro. В меню приложения необходимо открыть раздел Intelligence Features, выбрать Show Usage, а затем Buy More Usage. Пока предлагается только один пакет стоимостью $49,99.

В отличие от большинства ИИ-сервисов, которые используют систему ежемесячных подписок, Apple предлагает дополнительные лимиты за разовую плату. Неизрасходованный объем переносится на следующие месяцы, но действует не более 12 месяцев с момента покупки.

Приобретенный пакет привязывается к учетной записи Apple, с которой была совершена покупка. Передать его другому пользователю или воспользоваться семейным доступом нельзя. Дополнительные лимиты начинают расходоваться только после исчерпания основного месячного объема, который обновляется автоматически.

На данный момент покупка доступна только в Logic Pro. По информации 9to5Mac, аналогичная возможность должна появиться и в других приложениях Apple Creator Studio, включая Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Keynote, Pages и Numbers. Сроки запуска дополнительных пакетов для этих программ пока не уточняются.

В документации Apple указано, что платные пакеты доступны подписчикам Creator Studio в восьми странах: США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Индии, Мексике и Бразилии. Количество доступных операций с ИИ зависит от используемой функции, сложности запросов и нагрузки на серверы.

В сентябре Apple уже предупреждала о введении ограничений на использование некоторых облачных функций Apple Intelligence. Компания допускала временную блокировку отдельных возможностей после достижения установленных лимитов. Конкретные условия платного расширения доступа тогда не раскрывались.

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Теги: apple, logic pro, искусственный интеллект, apple intelligence
apple, logic pro, искусственный интеллект, apple intelligence
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