Rockstar и PlayStation устроят в Майами фестиваль «безостановочной музыки» от звёзд саундтрека GTA VI

Разработчики из британской студии Rockstar Games (принадлежит американскому холдингу Take-Two Interactive) отметят релиз горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI особым мероприятием.

Rockstar Games в партнёрстве с Sony Interactive Entertainment (PlayStation) объявила о планах на проведение музыкального фестиваля Grand Theft Auto VI: The Festival, приуроченного к премьере GTA VI.

Grand Theft Auto VI: The Festival пройдёт 21 ноября в конференц-центре Mana Wynwood на территории Майами. Чтобы приобрести билет, сначала придётся выиграть в лотерее (записаться можно здесь) — розыгрыш начнётся 11 ноября.

По словам Rockstar, на Grand Theft Auto VI: The Festival посетителей ждут две сцены с «безостановочной музыкой» от «звёздного состава» артистов, связанных с GTA VI и её официальным саундтреком.

Среди звёздных музыкантов заявлены:

рэпер Трэвис Скотт (Travis Scott);

рэпер Дон Толивер (Don Toliver);

рэпер Кодак Блэк (Kodak Black);

рэпер SoFaygo;

певица Карди Би (Cardi B);

дуэт Ca7riel & Paco Amoroso;

дуэт Justice;

диджей Metro Boomin;

диджей-сет Ника Леона (Nick León) и диджея Python;

диджей-сет дуэта Prospa и диджея Skream;

Рау Алехандро (Raúl Alejandro) и друзья;

диджей Suero;

продюсер Tainy;

диджей-сет The Dare и группы Fcukers.

В преддверии релиза Rockstar развернула масштабную рекламную кампанию GTA VI, в рамках которой, например, американский баскетбольный клуб «Майами Хит» на одну игру превратится в «Вайс-Сити».

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Обещают как никогда отзывчивый мир, апгрейд ролевых механик из San Andreas и 80 часов на прохождение.