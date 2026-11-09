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Rockstar и PlayStation устроят в Майами фестиваль «безостановочной музыки» от звёзд саундтрека GTA VI

Разработчики из британской студии Rockstar Games (принадлежит американскому холдингу Take-Two Interactive) отметят релиз горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI особым мероприятием.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Rockstar Games в партнёрстве с Sony Interactive Entertainment (PlayStation) объявила о планах на проведение музыкального фестиваля Grand Theft Auto VI: The Festival, приуроченного к премьере GTA VI.

Grand Theft Auto VI: The Festival пройдёт 21 ноября в конференц-центре Mana Wynwood на территории Майами. Чтобы приобрести билет, сначала придётся выиграть в лотерее (записаться можно здесь) — розыгрыш начнётся 11 ноября.

По словам Rockstar, на Grand Theft Auto VI: The Festival посетителей ждут две сцены с «безостановочной музыкой» от «звёздного состава» артистов, связанных с GTA VI и её официальным саундтреком.

Среди звёздных музыкантов заявлены:

  • рэпер Трэвис Скотт (Travis Scott);
  • рэпер Дон Толивер (Don Toliver);
  • рэпер Кодак Блэк (Kodak Black);
  • рэпер SoFaygo;
  • певица Карди Би (Cardi B);
  • дуэт Ca7riel & Paco Amoroso;
  • дуэт Justice;
  • диджей Metro Boomin;
  • диджей-сет Ника Леона (Nick León) и диджея Python;
  • диджей-сет дуэта Prospa и диджея Skream;
  • Рау Алехандро (Raúl Alejandro) и друзья;
  • диджей Suero;
  • продюсер Tainy;
  • диджей-сет The Dare и группы Fcukers.
Посетителям Grand Theft Auto VI: The Festival должно быть больше 17 лет

Посетителям Grand Theft Auto VI: The Festival должно быть больше 17 лет

В преддверии релиза Rockstar развернула масштабную рекламную кампанию GTA VI, в рамках которой, например, американский баскетбольный клуб «Майами Хит» на одну игру превратится в «Вайс-Сити».

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Обещают как никогда отзывчивый мир, апгрейд ролевых механик из San Andreas и 80 часов на прохождение.

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Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
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