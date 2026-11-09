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Meta✴ представила Muse Ember — дешёвую ИИ-модель для армии автономных агентов

Meta выпустила Muse Ember, самую лёгкую и экономичную в плане оплаты токенов модель семейства Muse. Модель предназначена для массового выполнения повторяющихся операций ИИ-агентами и поддерживает работу с текстом, изображениями и аудио, включая обработку и анализ длинных документов.

Источник изображений: ***

Источник изображений: Meta

Разработчики лаборатории Meta Superintelligence Labs предлагают использовать Ember совместно с более мощной Muse Wonder. В такой конфигурации старшая модель будет планировать действия и определять порядок выполнения задач, а младшая займётся обработкой большого количества запросов. Например, Wonder сможет разработать правила ответов службы поддержки, после чего Ember применит их к десяткам тысяч обращений. Среди других сценариев использования названы программирование и работа с внешними инструментами.

По данным компании, Muse Ember обеспечивает более выгодное соотношение стоимости и точности по сравнению с рядом конкурентов. Например, в тесте бенчмарка Artificial Analysis Meta сопоставила её с моделями Anthropic Haiku и OpenAI Luna, а стоимость миллиона входных токенов установила всего на уровне $0,10.

Модель также умеет анализировать скриншоты, графики, отсканированные документы, голосовые заметки, записи встреч и видео. Ember стала четвёртой разработкой семейства Muse после Spark, Glimmer и Wonder. Muse Ember представили сегодня, 9 ноября.

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Теги: искусственный интеллект, me, ии-модель, muse
искусственный интеллект, me, ии-модель, muse
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