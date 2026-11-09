Meta✴ представила Muse Ember — дешёвую ИИ-модель для армии автономных агентов

Meta✴ выпустила Muse Ember, самую лёгкую и экономичную в плане оплаты токенов модель семейства Muse. Модель предназначена для массового выполнения повторяющихся операций ИИ-агентами и поддерживает работу с текстом, изображениями и аудио, включая обработку и анализ длинных документов.

Разработчики лаборатории Meta✴ Superintelligence Labs предлагают использовать Ember совместно с более мощной Muse Wonder. В такой конфигурации старшая модель будет планировать действия и определять порядок выполнения задач, а младшая займётся обработкой большого количества запросов. Например, Wonder сможет разработать правила ответов службы поддержки, после чего Ember применит их к десяткам тысяч обращений. Среди других сценариев использования названы программирование и работа с внешними инструментами.

По данным компании, Muse Ember обеспечивает более выгодное соотношение стоимости и точности по сравнению с рядом конкурентов. Например, в тесте бенчмарка Artificial Analysis Meta✴ сопоставила её с моделями Anthropic Haiku и OpenAI Luna, а стоимость миллиона входных токенов установила всего на уровне $0,10.

Модель также умеет анализировать скриншоты, графики, отсканированные документы, голосовые заметки, записи встреч и видео. Ember стала четвёртой разработкой семейства Muse после Spark, Glimmer и Wonder. Muse Ember представили сегодня, 9 ноября.