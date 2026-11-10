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ИИ научился писать целые операционные системы: Anthropic представила мощнейшие Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2

Anthropic представила Claude Fable 5.2 и Claude Mythos 5.2, новые версии своих наиболее мощных ИИ-моделей, получившие улучшенные возможности программирования, логического рассуждения и обработки изображений. По данным разработчика, новинки выполняют задачи до 30 % быстрее предшественников, а в большинстве проведённых тестов превосходят Claude Opus 5.5.

Источник изображений: Anthropic (скриншоты)

Источник изображений: Anthropic (скриншоты)

Fable 5.2 и Mythos 5.2 построены на одной базовой модели, но отличаются защитными механизмами. Первая доступна широкому кругу пользователей и имеет усиленные ограничения для задач в области кибербезопасности и биологии. Mythos 5.2 предназначена для проверенных организаций, занимающихся исследованиями в этих направлениях.

В частности, в тесте CVE Rediscovery новая Mythos обнаружила на 10,2 % больше уязвимостей, чем Opus 5.5, и на 14,4 % больше, чем Mythos 5.1. При этом Anthropic отдельно отмечает, что результаты собственной оценки поиска уязвимостей оказались примерно сопоставимы с Opus 5.5.

В программировании Fable 5.2 продемонстрировала способность самостоятельно создавать масштабные проекты. В одном эксперименте модель с помощью более тысячи агентов за восемь дней создала работающую операционную систему с драйверами, файловым хранилищем, интерфейсом и установщиком.

В другом случае тысяча агентов формализовала доказательство последней теоремы Ферма на языке Lean всего за 30 часов. Кроме того, модель самостоятельно спроектировала три электронных устройства: домашнего голосового помощника, USB-спикерфон и портативного виртуального питомца.

Значительный прогресс отмечен и в других научных направлениях. Fable 5.2 решила две открытые задачи теоретической физики, связанные с чёрными дырами и квантовой гравитацией, а также показала улучшенные результаты в управлении роботами. Mythos 5.2 разработала метод прогнозирования структуры белковых оболочек аденоассоциированных вирусов, используемых при доставке генной терапии и правильно смоделировала 28 структур из 34 попыток.

Anthropic также сообщает о сокращении количества необоснованных срабатываний защитных механизмов примерно на 55 % по сравнению с предыдущей версией. Claude Fable 5.2 уже доступна на основных платформах, включая Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. Стоимость составляет $8 за миллион входных и $40 за миллион выходных токенов. Ускоренный режим Fast Mode обойдётся вдвое дороже. Mythos 5.2 предоставляется только организациям, прошедшим специальную проверку Anthropic.

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Теги: anthropic, claude, ии-модель
anthropic, claude, ии-модель
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