Google Gemini теперь может рассказать пользователям, что знает и помнит о них

В Google Gemini появилась «Сводка воспоминаний» (Memory summary). Так называется раздел, где можно просматривать, редактировать и удалять информацию о себе, которую «запомнили» приложения Gemini. Она доступна в разделе персональных данных в настройках помощника с искусственным интеллектом.

В «Сводке памяти» присутствуют «Основные сведения» — краткая информация об истории пользователя, о его местоположении и ключевых связях. Есть также подразделы «Карьера и профессиональные проекты», «Путешествия и повседневные вещи», «Медиа и развлечения» и «Фитнес и образ жизни». В каждой категории содержатся конкретные подробности, представленные в виде маркированного списка. В нижней части раздела есть текстовое поле, через которое можно в свободной форме отправить запрос на добавление или удаление информации. К примеру, можно отдать команду «Запомни, что я говорю по-японски» или «Удали из памяти мой старый номер телефона».

Если запрос будет недостаточно ясным, отметили в Google, Gemini может задать ряд уточняющих вопросов, чтобы информация в «Сводка воспоминаний» оставалась точной. В правом верхнем углу есть также кнопка со значком карандаша — она вызывает функцию, которая позволяет вносить более масштабные правки. В меню, которое раскрывается по нажатии кнопки с тремя точками, доступен подраздел «История памяти», где можно увидеть, когда именно добавлялась или изменялась та или иная информация.

На данный момент «Сводка воспоминаний» доступна для подписчиков Google AI, которые используют сервис на английском языке; при условии, что включены функции «История действий» (Keep Activity) и «Память» (Memory). В приложениях для Google Android и Apple iOS данный раздел пока отсутствует, но, как ожидается, аналогичные возможности появятся и здесь.