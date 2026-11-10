Apple и Google оштрафовали в России за неудаление запрещённого контента

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 млн руб. за отказ удалить запрещённый контент, о чём сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда. Также по аналогичной причине была оштрафована компания Apple.

«Признать Google LLC виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы), и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 3,8 миллиона рублей», — сообщила судья.

Компания Apple тоже была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 3,5 млн руб.

По словам корреспондента ТАСС, на заседании присутствовали представители компании. По их просьбе заседание прошло в закрытом режиме: они сослались на необходимость неразглашения информации о функционировании сервиса (данных пользователей), но при этом отказались от комментариев.

Упомянутые компании неоднократно подвергались штрафам за неисполнение законодательства РФ. В частности, по словам конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского, российское подразделение выплатило 16,8 млрд руб. штрафов за американскую Google.

Сегодня суд также рассмотрит протоколы о нарушении российского законодательства компаниями Telegram, Wikimedia и американским разработчиком ИИ Character. Всем им предъявлено обвинение в неудалении запрещённого в РФ контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Наказание за данные правонарушения предусматривает штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн руб.