ИИ обходится слишком дорого: SoftBank отчиталась об убытке в $7 млрд за квартал

Японский инвестиционный гигант SoftBank отчитался о чистом убытке по итогам квартала — он составил 1,12 трлн иен ($7 млрд). Отрицательное влияние на финансовые показатели оказали растущие расходы на закупку оборудования для центров обработки данных, предназначенных для искусственного интеллекта, а также падение акций Intel.

По итогам шести месяцев, завершившихся 30 сентября, компания также зафиксировала убыток — он составил 597,2 млрд иен ($3,7 млрд). Этот показатель в компании объяснили изменениями в планах по закупке энергетического оборудования для проектов ЦОД в США. На фоне опасений по поводу возможного дефицита и длительных сроков поставки компания была вынуждена осуществить предварительные инвестиции, чтобы гарантировать получение оборудования для энергоснабжения своих ИИ ЦОД в США. Вопрос энергоснабжения остаётся одним из главных препятствий для строительства этих объектов, поскольку электросети перегружены запросами от крупных потребителей, включая ЦОД. По состоянию на конец сентября совокупные платежи за энергетическое оборудование для американских ИИ ЦОД достигли $9,48 млрд.

Чистый убыток SoftBank по итогам квартала составил 1,12 трлн иен ($7,08 млрд). Для сравнения: аналогичный период прошлого года компания завершила с чистой прибылью в размере 2,5 трлн иен ($15,80 млрд). Выручка за квартал достигла 2,22 трлн иен ($14,03 млрд), тогда как аналитики прогнозировали 2,02 трлн иен ($12,77 млрд). За шесть месяцев, закончившихся 30 сентября, выручка выросла на 13,3 % благодаря успехам в сфере телекоммуникаций и сегменте ИИ-вычислений.

Сегмент Vision Fund за квартал понёс убыток в размере 81,58 млрд иен ($515,69 млн). Годом ранее он принёс прибыль в размере 2,38 трлн иен ($15,04 млрд). Vision Fund 1 показал инвестиционный убыток в размере $20 млн, несмотря на прибыль в $1,3 млрд от вложений в ByteDance. Негативную динамику обусловило падение котировок публичных компаний, в том числе Coupang и Grab. Инвестиционная прибыль в сегменте Vision Fund составила 85,45 млрд иен ($550,15 млн), тогда как годом ранее этот показатель достигал 2,81 трлн иен ($17,76 млрд). У Vision Fund 2 инвестиционная прибыль составила 89,26 млрд иен ($564,23 млн).

На конец сентября совокупные инвестиции SoftBank в OpenAI составили $54,6 млрд, а их справедливая стоимость достигла $99,6 млрд, что означает суммарную инвестиционную прибыль в размере $45 млрд. В финансовые результаты не включён потенциальный рост оценки стоимости OpenAI после нового раунда финансирования, поскольку официального объявления об этом ещё не было. Этот показатель SoftBank может учесть в итогах текущего квартала.

Говоря об инвестициях в ИИ-инфраструктуру, в японской компании отметили заключение с OpenAI 20-летнего договора аренды, предусматривающего предоставление 8 ГВт мощностей в рамках проекта ЦОД в Огайо. В ответ на вопрос о потреблении воды будущим ЦОД в Техасе компания сообщила о принимаемых мерах по сокращению её расхода за счёт замкнутой системы охлаждения с воздушным теплоотводом. SoftBank заявила о планах привлекать к работе местных специалистов и использовать локальные ресурсы.