«Безумный заказ» Маска: Terafab намерена закупить в Японии огромное количество оборудования для выпуска чипов

Компании Tesla и SpaceX в рамках совместного проекта по производству полупроводников Terafab, инициированного Илоном Маском (Elon Musk), начали переговоры о закупках оборудования для выпуска чипов с японскими поставщиками. И хотя поставщики приветствуют появление потенциального нового клиента, некоторые задаются вопросом, насколько вообще осуществимы цели этого проекта, пишет ресурс Nikkei Asia.

Этой осенью представители Terafab неофициально сообщили производителям оборудования для выпуска чипов и другим компаниям о своих планах: начиная с 2032 года выйти на объём производства, эквивалентный 1 млн кремниевых пластин в месяц. Это примерно в 40 раз превышает производственную мощность завода японской компании Rapidus на севере Японии, которая составляет 25 тыс. пластин. Около 700 тыс. пластин будет направлено на производство чипов памяти, а чуть более 300 тыс. — на создание логических чипов для вычислительных систем. Для достижения поставленных целей могут также быть задействованы производственные технологии Intel, которая тоже участвует в этом проекте.

Ранее в этом месяце представители Terafab, отвечающие за закупки, посетили Японию для проведения переговоров с местными поставщиками. Проект переходит к стадии предметной подготовки к массовому производству.

«Заказ просто безумный, но у нас нет другого выхода, кроме как сделать всё возможное, чтобы выполнить его», — отметил представитель одного из производителей оборудования, получивший от Terafab заявку на поставку техники в крайне сжатые сроки — всего через несколько месяцев.

В октябре в ходе отчёта о финансовых итогах Дуглас Лефевер (Douglas Lefever), гендиректор японского производителя оборудования для выпуска чипов Advantest, выразил оптимизм по поводу реализации проекта Terafab, однако не привёл никаких подробностей.

В том же месяце председатель совета директоров и гендиректор тайваньской компании TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) сообщил, что компания ведёт переговоры об использовании производственных мощностей Terafab.

По данным организации World Semiconductor Trade Statistics, объём мирового рынка чипов в текущем году должен достичь $1,51 трлн (рост год к году на 90 %) с последующим ростом на 27 % в 2027 году. Если Terafab удастся хотя бы частично смягчить дефицит на рынке, это даст ему дополнительный импульс в 2028 году и в последующие годы.

Вместе с тем у аналитиков есть сомнения по поводу будущего спроса. «Пока неясно, каков будет реальный спрос на чипы со стороны SpaceX, — говорит аналитик Тосия Судзуки (Toshiya Suzuki). — Поэтому ещё предстоит выяснить, удастся ли компании в полной мере загрузить производственные мощности после того, как завод будет построен».