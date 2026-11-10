Сегодня 10 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации «Безумный заказ» Маска: Terafab намерена...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Безумный заказ» Маска: Terafab намерена закупить в Японии огромное количество оборудования для выпуска чипов

Компании Tesla и SpaceX в рамках совместного проекта по производству полупроводников Terafab, инициированного Илоном Маском (Elon Musk), начали переговоры о закупках оборудования для выпуска чипов с японскими поставщиками. И хотя поставщики приветствуют появление потенциального нового клиента, некоторые задаются вопросом, насколько вообще осуществимы цели этого проекта, пишет ресурс Nikkei Asia.

Источник изображения: Brecht Corbeel/unsplash.com

Источник изображения: Brecht Corbeel/unsplash.com

Этой осенью представители Terafab неофициально сообщили производителям оборудования для выпуска чипов и другим компаниям о своих планах: начиная с 2032 года выйти на объём производства, эквивалентный 1 млн кремниевых пластин в месяц. Это примерно в 40 раз превышает производственную мощность завода японской компании Rapidus на севере Японии, которая составляет 25 тыс. пластин. Около 700 тыс. пластин будет направлено на производство чипов памяти, а чуть более 300 тыс. — на создание логических чипов для вычислительных систем. Для достижения поставленных целей могут также быть задействованы производственные технологии Intel, которая тоже участвует в этом проекте.

Ранее в этом месяце представители Terafab, отвечающие за закупки, посетили Японию для проведения переговоров с местными поставщиками. Проект переходит к стадии предметной подготовки к массовому производству.

«Заказ просто безумный, но у нас нет другого выхода, кроме как сделать всё возможное, чтобы выполнить его», — отметил представитель одного из производителей оборудования, получивший от Terafab заявку на поставку техники в крайне сжатые сроки — всего через несколько месяцев.

В октябре в ходе отчёта о финансовых итогах Дуглас Лефевер (Douglas Lefever), гендиректор японского производителя оборудования для выпуска чипов Advantest, выразил оптимизм по поводу реализации проекта Terafab, однако не привёл никаких подробностей.

В том же месяце председатель совета директоров и гендиректор тайваньской компании TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) сообщил, что компания ведёт переговоры об использовании производственных мощностей Terafab.

По данным организации World Semiconductor Trade Statistics, объём мирового рынка чипов в текущем году должен достичь $1,51 трлн (рост год к году на 90 %) с последующим ростом на 27 % в 2027 году. Если Terafab удастся хотя бы частично смягчить дефицит на рынке, это даст ему дополнительный импульс в 2028 году и в последующие годы.

Вместе с тем у аналитиков есть сомнения по поводу будущего спроса. «Пока неясно, каков будет реальный спрос на чипы со стороны SpaceX, — говорит аналитик Тосия Судзуки (Toshiya Suzuki). — Поэтому ещё предстоит выяснить, удастся ли компании в полной мере загрузить производственные мощности после того, как завод будет построен».

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про сети и коммуникации

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Илон Маск хочет догнать Samsung по объёму производства DRAM — Terafab замахнулась на миллион пластин в месяц уже к 2032 году
Мегафабрика Terafab Илона Маска начнёт серийно выпускать чипы в 2028 году — но это не точно, признал сам Маск
TSMC готова помочь Маску с Terafab — но договориться о главном пока не удалось
Японский конкурент TSMC забуксовал: Rapidus рискует сорвать старт 2-нм производства
Нашумевшие ИИ-модели Kimi обучали в Китае на ИИ-чипах Nvidia, которых в Китае быть не должно
Минцифры объяснило, для чего может забрать каждый десятый сервер российских дата-центров
Материалы по теме
Илон Маск хочет догнать Samsung по объёму производства DRAM — Terafab замахнулась на миллион пластин в месяц уже к 2032 году

Илон Маск хочет догнать Samsung по объёму производства DRAM — Terafab замахнулась на миллион пластин в месяц уже к 2032 году

Мегафабрика Terafab Илона Маска начнёт серийно выпускать чипы в 2028 году — но это не точно, признал сам Маск

Мегафабрика Terafab Илона Маска начнёт серийно выпускать чипы в 2028 году — но это не точно, признал сам Маск

TSMC готова помочь Маску с Terafab — но договориться о главном пока не удалось

TSMC готова помочь Маску с Terafab — но договориться о главном пока не удалось

Японский конкурент TSMC забуксовал: Rapidus рискует сорвать старт 2-нм производства

Японский конкурент TSMC забуксовал: Rapidus рискует сорвать старт 2-нм производства

Нашумевшие ИИ-модели Kimi обучали в Китае на ИИ-чипах Nvidia, которых в Китае быть не должно

Нашумевшие ИИ-модели Kimi обучали в Китае на ИИ-чипах Nvidia, которых в Китае быть не должно

Минцифры объяснило, для чего может забрать каждый десятый сервер российских дата-центров

Минцифры объяснило, для чего может забрать каждый десятый сервер российских дата-центров

Теги: terafab, tesla, spacex, илон маск
terafab, tesla, spacex, илон маск
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Минцифры объяснило, для чего может забрать каждый десятый сервер российских дата-центров
Нашумевшие ИИ-модели Kimi обучали в Китае на ИИ-чипах Nvidia, которых в Китае быть не должно
Китайская SMEE наладила массовый выпуск литографов, которые на 90 % состоят из китайских компонентов
США испытали первого в мире робота-космостроителя — на орбите он сам собрал ферму для радара
В открытый доступ попала часть исходного кода мифической Half-Life 2: Episode Three и не только
Россияне и другие серые подписчики Claude принесли Anthropic до $2,3 млрд — но им всё равно закрывают доступ к ИИ 2 ч.
Apple и Google оштрафовали в России за неудаление запрещённого контента 3 ч.
Google Gemini теперь может рассказать пользователям, что знает и помнит о них 4 ч.
ИИ научился шпионить через HDMI-кабель — даже экранирование не всегда спасает от утечки изображения 5 ч.
Anthropic хотела привлечь $70 млрд на бирже, а потом передумала 6 ч.
Двойная жизнь, полицейские облавы и запретная любовь: анонсирована Beholder 4 9 ч.
Календарь релизов 9–15 ноября: Warhammer Survivors, Dreadmoor и Casualties: Unknown 17 ч.
Meta представила Muse Ember — дешёвую ИИ-модель для армии автономных агентов 19 ч.
Rockstar и PlayStation устроят в Майами фестиваль «безостановочной музыки» от звёзд саундтрека GTA VI 19 ч.
Apple начала продавать дополнительные запросы к ИИ за $50 — тем, кому подписки Creator Studio недостаточно 21 ч.
Интрижка Хуанга помогла организовать поставки в Китай чипов Nvidia на $7,5 млрд 14 мин.
Норвегия приостановила приём заявок на подключение новых ЦОД к энергосети 15 мин.
«Безумный заказ» Маска: Terafab намерена закупить в Японии огромное количество оборудования для выпуска чипов 34 мин.
Anthropic потратит $3,4 млрд на газовые генераторы для ЦОД мощностью 1,7 ГВт 38 мин.
ИИ обходится слишком дорого: SoftBank отчиталась об убытке в $7 млрд за квартал 2 ч.
Microsoft выходит из соглашения с Oracle по аренде вычислительных мощностей, заключенного в 2023 году 3 ч.
OLED-дисплеи избавятся от дорогого иридия — японский стартап с помощью LG готовит революцию в производстве экранов 3 ч.
Российские учёные представили квантовый «процессор» с рекордной точностью в трёхкубитных операциях 3 ч.
Японский конкурент TSMC забуксовал: Rapidus рискует сорвать старт 2-нм производства 3 ч.
ИИ-ускорители Rebellions тоже обзаведутся поддержкой NVIDIA NVLink 3 ч.