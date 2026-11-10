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Интрижка Хуанга помогла организовать поставки в Китай чипов Nvidia на $7,5 млрд

Внебрачные отношения гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) с китайской предпринимательницей, которую подозревают в шпионаже в пользу Пекина, способствовал поставкам чипов компании в Китай на сумму не менее $7,5 млрд. Для закупки чипов Nvidia Элис Хуан (Alice Huang) создала вместе со своими мужем и сестрой сеть компаний в Китае и Сингапуре.

Источник изображения: Brecht Corbeel / unsplash.com

Источник изображения: Brecht Corbeel / unsplash.com

В центре сети находилась шанхайская Century Litong, основанная в июне 2023 года. К октябрю она получила статус привилегированного облачного партнёра Nvidia, что обеспечило ей приоритетный доступ к продукции компании. Один из учредителей Century Litong фактически контролировался сестрой Элис Хаун — Хуан Юй (Huang Yu), которая вышла из состава компании в 2024 году. Когда поставки чипов Nvidia под экспортными ограничениями США застопорились, Элис Хуан воспользовалась своими связями в Nvidia и среди дистрибьюторов, чтобы обеспечить поставки. В результате в Китай были ввезены около 240 000 единиц ускорителей H100, H200 и некоторое количество A100.

Century Litong арендовала вычислительные мощности и управляла центрами обработки данных с ускорителями Nvidia, в том числе теми, продажа которых в Китай была запрещена. Часть этих ресурсов в итоге оказалась в распоряжении Alibaba, Tencent и небольших китайских ИИ-лабораторий. Элис Хуан, кроме того, занимала руководящую должность в сингапурской Megaspeed, связанной с Century Litong. В настоящее время власти США проводят расследование в отношении Megaspeed в связи с поставками продукции Nvidia из Юго-Восточной Азии в Китай.

Megaspeed получала продукцию Nvidia и предоставляла китайским клиентам доступ к вычислительным мощностям в ЦОД Юго-Восточной Азии либо осуществляла физические поставки оборудования в Китай. Оборудование, приобретённое малайзийской Speedmatrix (созданная в 2024 году дочерняя компания Megaspeed), впоследствии поступало в Century Litong. Элис Хуан, также известная как Хуан Лэ (Huang Le), использовала свои отношения с Дженсеном Хуангом для укрепления собственного авторитета, при этом сохраняя неясность относительно собственной роли и не оставляя следов в документах.

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Теги: nvidia, дженсен хуанг, китай
nvidia, дженсен хуанг, китай
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