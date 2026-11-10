Масштабное обновление продуктов Adobe: вездесущие ИИ-агенты и другие инструменты на базе ИИ

На конференции MAX в Майами компания Adobe анонсировала масштабное обновление своих продуктов, включая Photoshop, Premiere, Illustrator и InDesign, добавив в них новые функции на базе искусственного интеллекта. Кроме того, компания расширила возможности своего инструмента для творчества Firefly и представила протокол Model Context (MCP), который позволит сторонним чат-ботам использовать функционал Adobe.

Adobe продолжает активно внедрять ИИ-функции во все свои приложения. В Photoshop появились инструменты для изменения освещения и ползунки для настройки генеративных стилей на основе текстовых запросов. В Premiere добавлена ​​профессиональная система цветокоррекции и функция удаления объектов из видео. В Lightroom теперь можно исправить закрытые глаза на снимках и удалить дефекты изображения.

Adobe уже предоставляет доступ к моделям от сторонних разработчиков, таких как Google, Runway, ElevenLabs, Black Forest Labs, OpenAI, Kling и ByteDance. Ранее компания реализовала интеграцию с ChatGPT и Claude. Теперь же, благодаря внедрению MCP, пользователям станет доступно ещё больше возможностей приложений Creative Cloud через сторонние ИИ-инструменты.

Вице-президент Adobe Дипа Субраманиам (Deepa Subramaniam) сообщила, что компания изучает, какие функциональные возможности стоит предоставить пользователям: «На данный момент мы предлагаем ряд […] инструментов в составе Illustrator, Photoshop, After Effects и Premiere. Мы будем наблюдать за тем, как люди используют эти возможности […] и постепенно открывать доступ к новым функциям. У нас нет ни необходимости, ни желания как-либо ограничивать то, что может быть доступно через интерфейс MCP».

В рамках Firefly появился новый инструмент для прототипирования под названием Builder, который пока доступен в режиме закрытого бета-тестирования. Он позволяет создавать дизайн-макеты для визуализации идей, фактически конкурируя с платформой Figma. Также представлены инструменты для создания графиков в фирменном стиле бренда и функция редактирования изображений, позволяющая изменять отдельные элементы картинки, не затрагивая остальные объекты.

Ещё один новый инструмент в Firefly позволяет собирать видеоролики из отдельных фрагментов, дополняя их изображениями и звуковыми эффектами. Проактивные ИИ-агенты, по словам Adobe, должны лучше понимать контекст работы пользователя и готовы помочь в любой момент. Компания также упростила выполнение многих повседневных задач — например, удаление фона или создание миниатюр для видео.

В свою очередь, компания Topaz Labs, недавно приобретённая Adobe, представила две модели: Wonder 4 для увеличения разрешения и подавления шума и ImageHDR для преобразования обычных изображений в формат HDR.