Rockstar подтвердила, что GTA VI «нацелена» на 30 кадров/с, а PS5 Pro получит эксклюзивную трассировку лучей

Разработчики из британской студии Rockstar Games (принадлежит Take-Two Interactive) представили новый трейлер и технические подробности горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI.

Опубликованный Rockstar ролик длится всего 29 секунд и приурочен к старту предзагрузки GTA VI для оформивших предзаказ в цифровом формате. Купившим «код в коробке» для скачивания придётся дождаться самой коробки.

Ранее сообщалось, что размер GTA VI на PS5, Xbox Series X и S составит до 212 Гбайт. Таким образом, игра займёт около 31 % свободного места на базовой модели PS5, примерно 25 % на современной ревизии консоли и 11 % на PS5 Pro.

По словам Rockstar, GTA VI дарит обладателям консолей текущего поколения «наилучшие впечатления». Игра максимально использует аппаратные возможности обеих платформ, сохраняя высокую детализацию мира и его обитателей.

Это означает, что GTA VI «нацелена» на частоту 30 кадров/с, даже в случае PS5 Pro. На «заряженной» модели PS5 заявлены повышенное качество изображения, поддержка апскейлера PSSR и эксклюзивная трассировка лучей (тени).

Кроме того, GTA VI будет доступна в сервисе Xbox Cloud Gaming — обещают графику уровня Xbox Series S и возможность игры даже на Xbox One. Проект также получит поддержку удалённого воспроизведения на PlayStation и Xbox.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Предзаказы новинки оказались рекордными как для PS Store, так и Microsoft Store.