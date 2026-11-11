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SpaceX представила спутниковую тарелку Starlink Mini 2 со съёмной батареей за $999

Компания SpaceX представила новую версию универсального терминала для подключения к спутниковому интернету Starlink. Устройство размером с ноутбук объединило в себе антенну, роутер Wi-Fi и аккумуляторную батарею. Уже сейчас Starlink Mini 2 доступен для предзаказа по цене $999, которая включает в себя годовую подписку по тарифу Roam Unlimited (SpaceX оценивает тариф в $2100).

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

По данным производителя, Starlink Mini 2 может работать автономно до 4,5 часов. Продлить время работы можно за счёт сменных дополнительных аккумуляторов, которые будут продаваться отдельно. В дополнение к этому терминал можно подключить к источнику питания мощностью 60 Вт посредством интерфейса USB Type-C.

Несмотря на появление встроенного аккумулятора, новый терминал стал тоньше по сравнению с оригинальным Starlink Mini. Устройство выполнено в корпусе толщиной 23,1 мм, тогда как толщина корпуса предыдущей версии терминала составляла 38,5 мм. При этом Starlink Mini 2 немного тяжелее оригинала, вес устройства около 1,6 кг. Производитель сохранил степень защиты от пыли и влаги по стандарту IP67, поэтому использовать терминал на улице по-прежнему безопасно.

На данном этапе предзаказать Starlink Mini 2 могут «отдельные клиенты в США по приглашению», как указано на сайте Starlink. В скором времени новый терминал смогут приобрести клиенты компании в других странах.

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Теги: starlink mini 2, starlink, spacex
starlink mini 2, starlink, spacex
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