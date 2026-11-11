Microsoft наконец выпустила универсальный аналог DLSS — он работает на Asus ROG Ally X и некоторых ПК

Microsoft объявила о выпуске Super Resolution (Auto SR) — технологии масштабирования, выступающей аналогом Nvidia DLSS. Первыми новую функцию получили владельцы портативных приставок Asus ROG Ally X, причём они могут пользоваться собственным решением Microsoft для масштабирования изображения даже без подключения к док-станции, в том числе в играх с разрешением 1080p.

Новая функция заработала на устройствах Asus ROG Ally X, ROG Ally (модель 2023 года), а также на некоторых компьютерах класса Windows Copilot+ PC с процессорами AMD Ryzen. С официальным релизом технология Auto SR получила ряд новых возможностей.

Тестирование Auto SR компания Microsoft начала ещё в апреле на устройстве Asus ROG Ally X — на тот момент технология работала только при подключении устройства к док-станции. Теперь она доступна и в портативном режиме, то есть при работе от аккумулятора, причём поддерживаются игры с разрешением 1080p. В этом режиме производительность может быть «не столь оптимизированной, как при других конфигурациях», предупредили в Microsoft, но пообещали заметное повышение качества изображения — «особенно в старых играх».

Ранее работа технологии Auto SR была ограничена частотой кадров в диапазоне от 60 до 75 кадров в секунду; теперь с режимом производительности (Performance mode) можно достичь показателя в 120 кадров в секунду. Этот режим, а также поддержка технологии Auto HDR станут доступны пользователям через обновления Windows.

Функция Auto SR работает по тому же принципу, что и технология Nvidia DLSS. Игра рендерится в более низком разрешении для повышения частоты кадров, а затем эти кадры масштабируются для улучшения качества изображения. Не все игры поддерживают DLSS, а также аналогичные функции FSR от AMD или XeSS от Intel, но функция Auto SR от Microsoft встроена в Windows и может применять суперразрешение к существующим играм, даже если они не имеют поддержки апскейлеров. По словам Microsoft, её можно включить для игр с поддержкой DirectX 10 и более поздних версий, но результаты могут быть разными.