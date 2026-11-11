PlayStation 5 стала восьмой самой продаваемой консолью в истории — поставки превысили 100 млн

Sony Interactive Entertainment официально сообщила, что объём поставок консолей PlayStation 5 превысил 100 млн единиц. На сайте компании уточняется, что этот рубеж был пройден 10 ноября — с 30 сентября производитель отгрузил как минимум 2,1 млн устройств.

PlayStation 5 по темпу отгрузок идёт почти наравне со своей предшественницей — даже несмотря на то, что PS4 была заметно дешевле ($399 против $499, если сравнивать версии с дисководом) и на старте не было проблем с поставками.

Напомним, PS5 дебютировала в ноябре 2020 года, и её создателям потребовалось почти шесть лет, чтобы отгрузить 100 млн единиц. У PS4 на это ушло пять лет и семь месяцев (она добралась до аналогичного результата в июне 2019 года).

За всю историю только семь игровых консолей преодолели порог в 100 млн отгруженных единиц, и все они были созданы Nintendo и Sony. По объёму мировых поставок список лидеров выглядит так:

PlayStation 5 — 100 млн;

Nintendo Wii — 101 млн;

PlayStation — 102 млн;

PlayStation 4 — 117 млн;

Game Boy — 118 млн;

Nintendo DS — 154 млн;

Nintendo Switch — 157 млн;

PlayStation 2 — 160 млн.

Продажи PlayStation 5 постепенно снижаются, что закономерно для консоли, вышедшей почти шесть лет назад. При этом скорый релиз Grand Theft Auto 6 и потенциально более долгий жизненный цикл текущего поколения должны положительно сказаться на популярности системы от Sony.