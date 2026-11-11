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SpaceX создаёт собственную ИИ-стойку на чипах Nvidia Vera Rubin — чтобы отправить её в космос

SpaceX создаёт специализированную версию стоечной ИИ-системы Nvidia Vera Rubin NVL72, в которой стандартные кабельные сборки NVLink заменены массивной 84-слойной печатной платой. Система под кодовым названием Kessel сохраняет конфигурацию из 36 ЦП Vera, 72 ГП Rubin и девяти коммутационных модулей NVLink, однако использует принципиально иную архитектуру межкомпонентных соединений. Она предназначена как для наземного, так и для орбитального развёртывания.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

В отличие от стандартного решения Nvidia, в котором используются внутренние кабельные блоки NVLink, SpaceX планирует разместить вычислительные и коммутационные модули «спина к спине» вокруг пассивной объединительной печатной платы. Такая архитектура напоминает уменьшенную версию системы Nvidia Kyber, содержащей 576 ИИ-процессоров в 144 корпусах и также использующей печатную плату вместо кабельных соединений.

Пожалуй, самой примечательной особенностью Kessel является 84-слойная объединительная печатная плата, изготовленная с применением медных ламинатов марки M10, отличающихся сверхнизким уровнем потерь сигнала. В архитектуре Nvidia Kyber использовалась гораздо более сложная 156-слойная печатная плата на основе ламинатов M9. Сокращение количества слоёв почти вдвое может существенно упростить процесс производства и повысить выход годных изделий, однако использование более совершенного фольгированного диэлектрика почти наверняка приведёт к росту затрат на материалы.

84-слойная печатная плата, выполненная на основе диэлектрика марки M10 с ультранизкими потерями, — это чрезвычайно дорогостоящий компонент, требующий применения передовых технологических процессов и строгого контроля качества. Серьёзным препятствием для выпуска 84-слойных плат может стать низкий выход годных изделий, так как дефекты во внутренних слоях способны сделать всю плату непригодной к использованию. Современные серверные материнские платы высокого класса обычно содержат 15–20 слоёв.

Источник изображения: Tom’s Hardware

Источник изображения: Tom’s Hardware

Проект Kessel знаменует собой отход от традиционной для Nvidia модели закупок на системном уровне. Вместо приобретения готовых вычислительных модулей (уровня L6) или серверных стоек (уровня L10), которые Nvidia планирует предлагать в рамках поколения Vera Rubin, компания SpaceX намерена закупать ИИ-ускорители, центральные процессоры, коммутаторы и сетевое оборудование напрямую у Nvidia, а остальные компоненты — у сторонних поставщиков.

Такой подход позволит SpaceX самостоятельно выбирать производителей печатных плат, поставщиков компонентов и производственных партнёров, а также оптимизировать аппаратное обеспечение под собственную инфраструктуру, что особенно важно для развёртывания систем на орбите.

Экономическая целесообразность проекта Kessel будет зависеть от того, смогут ли средства, сэкономленные за счёт отказа от кабелей и самостоятельной закупки компонентов, компенсировать высокую стоимость сложной объединительной платы. При этом компания берёт на себя гораздо большую ответственность за проектирование системы, её проверку, качество производства и управление цепочками поставок.

Для самой Nvidia последствия такого решения неоднозначны. Хотя прямые продажи отдельных процессоров и графических процессоров могут привести к снижению выручки компании от реализации готовых вычислительных плат, такой подход способен побудить других крупных клиентов к разработке собственных систем на базе технологий Nvidia. В конечном итоге это может привести к увеличению общего числа систем, использующих решения Nvidia, что особенно важно в условиях, когда крупнейшие гиперскейлеры всё активнее внедряют собственные специализированные чипы.

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Теги: spacex, spacexai, стоечный сервер, nvidia, орбитальный цод
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