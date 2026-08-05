SpaceX выбрала Nvidia для ИИ будущего — вместе они построят дата-центры на орбите

На квартальной отчётной конференции SpaceX, которая больше месяца считается публичной компанией, её глава Илон Маск (Elon Musk) признался, что отныне в части строительства инфраструктуры ИИ она сосредоточится на использовании компонентов Nvidia. Кроме того, было заявлено, что последняя поможет SpaceX с созданием орбитальных центров обработки данных.

Попутно было сказано, что SpaceX рассчитывает подойти к концу 2026 года с 2 ГВт вычислительных мощностей, а уже к концу 2027 года они вырастут до 20 ГВт. Правда, столь высокие темпы строительства ЦОД требуют от компании стремительного увеличения капитальных затрат — во втором квартале они выросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $18,4 млрд. По поводу сотрудничества с Nvidia Илон Маск заявил следующее: «Мы считаем, что архитектура Vera Rubin является лучшей. Мы считаем, что это лучший ИИ-компьютер, и глубоко ценим тесное сотрудничество с Nvidia на разных уровнях, поэтому и используем исключительно её продукцию».

SpaceX и Nvidia будут сотрудничать в сфере создания орбитального ЦОД Starmind AI1, как пояснил Илон Маск. Каждый профильный спутник будет нести на борту GPU класса Rubin и центральные процессоры Vera. В январе этого года Nvidia приобрела долю в капитале SpaceX за $20 млрд, получив пропорциональное количество акций компании. Пока никому не удалось продемонстрировать способность ЦОД работать в условиях космоса, поэтому намерения SpaceX довести их количество до 1 млн штук вызывают сомнения у многих экспертов, особенно с учётом сопутствующих рисков для окружающей среды.