Сегодня 11 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер Уволенные Xbox разработчики Doom: The Da...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Уволенные Xbox разработчики Doom: The Dark Ages объединились в студию Hidden Horses для создания адреналинового шутера старой школы

Прошедшим летом по воле Xbox прославленная американская студия id Software (серии Doom, Quake) осталась в меньшинстве, однако уволенные без объяснения причин сотрудники не стали сидеть без дела.

Источник изображения: Steam (Lonelic [Mr. Joy])

Источник изображения: Steam (Lonelic [Mr. Joy])

Группа из 20 бывших разработчиков Doom Eternal и Doom: The Dark Ages объявила об учреждении новой независимой игровой студии — Hidden Horses. Анонс коллектива сопровождался 18-минутным документальным фильмом.

В составе Hidden Horses значатся такие бывшие работники id Software, как:

  • ведущий художник по визуальным эффектам Тодд Бойс (Todd Boyce);
  • главный программист движка Дастин Лэнд (Dustin Land);
  • главный технический дизайнер Тим Лок (Tim Locke);
  • старший инженер ИИ и геймплея Дэниел Янг (Daniel Young);
  • старший технический дизайнер Джордан Тёрнер (Jordan Turner);
  • продюсер Эндрю Уиллис (Andrew Willis).

«Эта команда делала игры годами. И мы поняли, что особенным то время делали не проекты, а люди. Hidden Horses — возможность спасти коллектив, построить что-то своё и создать олдскульные шутеры, которые хотят игроки», — заявил Лэнд.

Дебютным проектом Hidden Horses станет адреналиновый одиночный шутер Danger Pay, события которого развернутся на смертельно опасном игровом шоу под руководством зловещего, но очаровательного ИИ-ведущего.

Danger Pay вдохновлена аркадой Smash TV и романом «Бегущий человек» за авторством Стивена Кинга (Stephen King). Обещают классический геймплей, «классное» оружие, безумных врагов и качественную оптимизацию.

Деньги на создание Danger Pay планируют собрать в рамках краудфандинговой кампании. Страница проекта на площадке Kickstarter уже открыта. Сроки проведения и цели инициативы на данном этапе не уточняются.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про шутер

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Исследование показало, как большие компании последние 26 лет убивали игровые студии
Gang of Dragon можно не ждать: новая студия создателя Yakuza официально закрыта
Студия разработчиков Marvel’s Blade, Deathloop и Dishonored оказалась под угрозой закрытия — на поиск покупателя у Arkane осталось три недели
Apple объявила о закрытии форума поддержки — он уже перешёл в режим чтения
Руководство My.Games выкупит компанию благодаря деньгам из ОАЭ
Ностальгия всё ещё в моде: ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time установил рекорд скорости продаж для эксклюзивов Nintendo Switch 2
Материалы по теме
Исследование показало, как большие компании последние 26 лет убивали игровые студии

Исследование показало, как большие компании последние 26 лет убивали игровые студии

Gang of Dragon можно не ждать: новая студия создателя Yakuza официально закрыта

Gang of Dragon можно не ждать: новая студия создателя Yakuza официально закрыта

Студия разработчиков Marvel’s Blade, Deathloop и Dishonored оказалась под угрозой закрытия — на поиск покупателя у Arkane осталось три недели

Студия разработчиков Marvel’s Blade, Deathloop и Dishonored оказалась под угрозой закрытия — на поиск покупателя у Arkane осталось три недели

Apple объявила о закрытии форума поддержки — он уже перешёл в режим чтения

Apple объявила о закрытии форума поддержки — он уже перешёл в режим чтения

Руководство My.Games выкупит компанию благодаря деньгам из ОАЭ

Руководство My.Games выкупит компанию благодаря деньгам из ОАЭ

Ностальгия всё ещё в моде: ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time установил рекорд скорости продаж для эксклюзивов Nintendo Switch 2

Ностальгия всё ещё в моде: ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time установил рекорд скорости продаж для эксклюзивов Nintendo Switch 2

Теги: danger pay, hidden horses, id software, шутер
danger pay, hidden horses, id software, шутер
← В прошлое

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Санкции США дали трещину: китайские университеты, связанные с военными, находят пути к ограниченным чипам Nvidia
OpenAI и Anthropic начали блокировать пользователей за реверс-инжиринг с помощью ИИ
65 миллионов проданных копий, тысячи модов и народная любовь: легендарной The Elder Scrolls V: Skyrim исполнилось 15 лет
Claude Fable 5.2 по одному запросу сгенерировала трёхмерный шутер с реалистичной графикой — на это ушло восемь часов и $550
США испытали первого в мире робота-космостроителя — на орбите он сам собрал ферму для радара
Уволенные Xbox разработчики Doom: The Dark Ages объединились в студию Hidden Horses для создания адреналинового шутера старой школы 9 мин.
Россиянам перекроют доступ к Claude: Anthropic предельно ужесточила региональные ограничения 27 мин.
Microsoft прекратила поддержку Windows 11 23H2, выпустив последний патч безопасности 2 ч.
Apple объявила о закрытии форума поддержки — он уже перешёл в режим чтения 2 ч.
«Базис» представил безопасную платформу для хранения и проверки компонентов ПО 2 ч.
Руководство My.Games выкупит компанию благодаря деньгам из ОАЭ 5 ч.
Microsoft устранила более тысячи уязвимостей в очередном вторничном пакете обновлений 5 ч.
Ностальгия всё ещё в моде: ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time установил рекорд скорости продаж для эксклюзивов Nintendo Switch 2 8 ч.
Бывший разработчик GTA VI и Red Dead Redemption 2 раскрыл секрет успеха Rockstar Games 8 ч.
Microsoft наконец выпустила универсальный аналог DLSS — он работает на Asus ROG Ally X и некоторых ПК 9 ч.
Учёные придумали капельное охлаждение процессоров — оно сбивает температуру на 17 °C за 15 секунд 29 мин.
SpaceX создаёт собственную ИИ-стойку на чипах Nvidia Vera Rubin — чтобы отправить её в космос 60 мин.
PlayStation 5 стала восьмой самой продаваемой консолью в истории — поставки превысили 100 млн 2 ч.
«А что, если бы у вас было время?»: Nothing снова дразнит загадочным ИИ-гаджетом 2 ч.
SpaceXAI планирует построить в Техасе ЦОД и газовую электростанцию за $24 миллиарда 2 ч.
Microsoft призывает Трампа отказаться от запрета на китайские трансиверы, без которых нет смысла строить ИИ ЦОД 3 ч.
Google купила у Crusoe площадку Project Jade для ИИ ЦОД мощностью 1,8 ГВт 3 ч.
Firebird AI построит в Казахстане ИИ ЦОД мощностью 480 МВт в рамках проекта Data Center Valley 3 ч.
Коллективный иск к NVIDIA и Дженсену Хуангу уронил капитализацию компании на $429 млрд за два дня 4 ч.
Десятидолларовый чип превратил человеческую руку в тачпад для смарт-часов 5 ч.