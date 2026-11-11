Уволенные Xbox разработчики Doom: The Dark Ages объединились в студию Hidden Horses для создания адреналинового шутера старой школы

Прошедшим летом по воле Xbox прославленная американская студия id Software (серии Doom, Quake) осталась в меньшинстве, однако уволенные без объяснения причин сотрудники не стали сидеть без дела.

Группа из 20 бывших разработчиков Doom Eternal и Doom: The Dark Ages объявила об учреждении новой независимой игровой студии — Hidden Horses. Анонс коллектива сопровождался 18-минутным документальным фильмом.

В составе Hidden Horses значатся такие бывшие работники id Software, как:

ведущий художник по визуальным эффектам Тодд Бойс (Todd Boyce);

главный программист движка Дастин Лэнд (Dustin Land);

главный технический дизайнер Тим Лок (Tim Locke);

старший инженер ИИ и геймплея Дэниел Янг (Daniel Young);

старший технический дизайнер Джордан Тёрнер (Jordan Turner);

продюсер Эндрю Уиллис (Andrew Willis).

«Эта команда делала игры годами. И мы поняли, что особенным то время делали не проекты, а люди. Hidden Horses — возможность спасти коллектив, построить что-то своё и создать олдскульные шутеры, которые хотят игроки», — заявил Лэнд.

Дебютным проектом Hidden Horses станет адреналиновый одиночный шутер Danger Pay, события которого развернутся на смертельно опасном игровом шоу под руководством зловещего, но очаровательного ИИ-ведущего.

Danger Pay вдохновлена аркадой Smash TV и романом «Бегущий человек» за авторством Стивена Кинга (Stephen King). Обещают классический геймплей, «классное» оружие, безумных врагов и качественную оптимизацию.

Деньги на создание Danger Pay планируют собрать в рамках краудфандинговой кампании. Страница проекта на площадке Kickstarter уже открыта. Сроки проведения и цели инициативы на данном этапе не уточняются.