Увольнения в id Software оказались даже страшнее, чем можно было представить — новую Doom делать будет практически некому

Прокатившиеся по американской студии id Software (Doom, Quake) в рамках масштабной реструктуризации Xbox увольнения оказались даже обширнее, чем сообщалось изначально.

Напомним, продюсер Fallout 3 Джефф Гардинер (Jeff Gardiner) и сооснователь Apogee Software/3D Realms Джордж Бруссард (George Broussard) сообщили, что работы лишилась половина сотрудников id Software — примерно 95 человек.

Как уточняет издание Game Developer со ссылкой на данные Центра занятости Техаса (Texas Workforce Commission), на самом деле из id Software уволили 136 человек (см. полный список) — 96 работавших в офисе и ещё 40 «удалённых».

Согласно информации портала Aftermath, по состоянию на ноябрь 2025 года в id Software числилось 185 сотрудников. Таким образом, из-за увольнений студия сократилась без малого на три четверти (73 %).

Другими словами, по итогу реструктуризации Xbox в id Software осталось работать около 50 человек. Этого явно недостаточно для разработки следующей крупнобюджетной игры (например, Doom).

По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), среди главных приоритетов Bethesda после реструктуризации Xbox — развитие крупных франшиз, включая Doom и Quake.

Новейшим релизом id Software стало вышедшее накануне сюжетное дополнение Revelations («Откровения») к прошлогоднему шутеру Doom: The Dark Ages. Пользователи Steam устроили аддону тёплый приём.