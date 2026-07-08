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Увольнения в id Software оказались даже страшнее, чем можно было представить — новую Doom делать будет практически некому

Прокатившиеся по американской студии id Software (Doom, Quake) в рамках масштабной реструктуризации Xbox увольнения оказались даже обширнее, чем сообщалось изначально.

Источник изображения: Steam (神魔蜀黍)

Источник изображения: Steam (神魔蜀黍)

Напомним, продюсер Fallout 3 Джефф Гардинер (Jeff Gardiner) и сооснователь Apogee Software/3D Realms Джордж Бруссард (George Broussard) сообщили, что работы лишилась половина сотрудников id Software — примерно 95 человек.

Как уточняет издание Game Developer со ссылкой на данные Центра занятости Техаса (Texas Workforce Commission), на самом деле из id Software уволили 136 человек (см. полный список) — 96 работавших в офисе и ещё 40 «удалённых».

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

Согласно информации портала Aftermath, по состоянию на ноябрь 2025 года в id Software числилось 185 сотрудников. Таким образом, из-за увольнений студия сократилась без малого на три четверти (73 %).

Другими словами, по итогу реструктуризации Xbox в id Software осталось работать около 50 человек. Этого явно недостаточно для разработки следующей крупнобюджетной игры (например, Doom).

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), среди главных приоритетов Bethesda после реструктуризации Xbox — развитие крупных франшиз, включая Doom и Quake.

Новейшим релизом id Software стало вышедшее накануне сюжетное дополнение Revelations («Откровения») к прошлогоднему шутеру Doom: The Dark Ages. Пользователи Steam устроили аддону тёплый приём.

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Теги: doom, id software, bethesda softworks, шутер, увольнения
doom, id software, bethesda softworks, шутер, увольнения
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