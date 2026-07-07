Сегодня, 7 июля, состоится выход сюжетного дополнения Revelations («Откровения») к прошлогоднему шутеру Doom: The Dark Ages, однако разработчикам из американской студии id Software сейчас не до празднований.

Напомним, в рамках начавшейся накануне самой масштабной реструктуризации в истории Xbox будут уволены 3200 сотрудников, в том числе Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang и Xbox Game Studios.

По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), id Software столкнулась с серьёзными сокращениями. И это несмотря на то, что развитие Doom и Quake — среди главных приоритетов Bethesda после реструктуризации Xbox.

Как сообщили продюсер The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 3 Джефф Гардинер (Jeff Gardiner) и сооснователь Apogee Software/3D Realms Джордж Бруссард (George Broussard), уволены были около 95 работников id Software.

Предполагается, что под сокращения попала команда Quake Champions, коллектив тестировщиков, почти все программисты и специалисты по движку idTech: «Похоже, остались только руководители и художники/дизайнеры».

«Звучит так, будто id — это теперь студия поддержки для Bethesda и других. Покойся с миром, idTech, ты был великолепен. <...> Судя по всему, id фактически мертва. По крайней мере, пока», — подытожил Бруссард.

Помимо id Software, серьёзные сокращения затронули и другие студии Xbox: ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online) лишилась половины сотрудников, а Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, The Outer Worlds) уменьшится на четверть.