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Не только Fallout и The Elder Scrolls: авторитетный инсайдер прояснил новые приоритеты Xbox для Bethesda

Инициированная Ашей Шармой (Asha Sharma) самая масштабная реструктуризация в истории Xbox обернётся не только массовыми увольнениями и отделением студий, но и новыми приоритетами для Bethesda Softworks (ZeniMax).

Источник изображений: Xbox

Источник изображения: Xbox

Напомним, в рамках инициативы Xbox перенаправит инвестиции на более приоритетные проекты. Вопреки ожиданиям, в случае с Bethesda ими окажутся не только новые игры во франшизах Fallout и The Elder Scrolls.

По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), вдобавок к Fallout и The Elder Scrolls в Bethesda Softworks продолжат развивать такие франшизы, как Wolfenstein (MachineGames), Doom и Quake (id Software).

Источник изображения: Steam (YoIssei)

Источник изображения: Steam (YoIssei)

Doom: The Dark Ages вышла в 2025 году и готовится получить сюжетное дополнение Revelations («Откровения»), тогда как Quake недавно отметила 30-летний юбилей, но новых релизов на горизонте не видно.

Что касается Wolfenstein, то спустя восемь лет после Wolfenstein 2: The New Colossus в MachineGames якобы взялись за Wolfenstein 3. Предполагается, что игра и анонсированный ранее сериал от Amazon будут дополнять друг друга.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Со ссылкой на собственные источники Шрайер также передаёт, что студии в составе Bethesda Softworks вроде id Software и ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online) не закрываются, но столкнулись с серьёзными сокращениями.

Всего в рамках реструктуризации Xbox планирует уволить 3200 сотрудников (около 20 % штата) на протяжении текущего фискального года: 1600 человек лишатся работы сегодня, 6 июля, а остальные — в течение следующих 12 месяцев.

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Теги: doom, wolfenstein, quake, bethesda softworks, xbox
doom, wolfenstein, quake, bethesda softworks, xbox
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