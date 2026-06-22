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Легендарному шутеру Quake от создателей Doom исполнилось 30 лет

Революционный шутер от первого лица в стиле тёмного фэнтези Quake, разработанный американской студией id Software (Doom), празднует юбилей. Сегодня, 22 июня 2026 года, легендарной игре исполнилось 30 лет.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Источник изображений: Bethesda Softworks

Напомним, полноценный релиз оригинальной Quake состоялся 22 июля 1996 года, однако днём рождения игры считается 22 июня, когда id Software загрузила на свой сайт shareware-версию проекта (содержала только первый эпизод).

На официальном выпуске Quake предложила сюжетную кампанию из четырёх эпизодов, широкий выбор оружия, мультиплеер и саундтрек от фронтмена Nine Inch Nails Трента Резнора (Trent Reznor).

Пользователям в роли безымянного солдата предстоит отправиться в другое измерение и уничтожить неизвестного врага под кодовым именем Quake, через телепортационные врата Slipgate засылающего на Землю легионы смерти.

Наследие Quake не ограничивается атмосферной одиночной кампанией. Шутер оказал огромное влияние на то, как играют в онлайн-игры, и считается одним из родоначальников киберспорта.

Сооснователь id Software Джон Ромеро (John Romero) из своей ванны поздравил Quake с 30-летием и пообещал выйти в эфир с официальным переизданием игры. Стрим пройдёт на Twitch (начало 23 июня в 0:00 по Москве).

Владелец франшизы Bethesda Softworks никаких планов по празднованию 30-летия Quake не анонсировал, но недавно для условно-бесплатного соревновательного шутера Quake Champions вышло приуроченное к юбилею обновление.

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Теги: quake, id software, bethesda softworks, шутер
quake, id software, bethesda softworks, шутер
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