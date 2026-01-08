Сегодня 08 января 2026
Спустя восемь лет после Wolfenstein 2: The New Colossus студия MachineGames взялась за Wolfenstein 3 — разработку подтвердил ещё один источник

Вслед за Windows Central информацию о находящемся в разработке продолжении прославленной серии шутеров Wolfenstein от шведской студии MachineGames (Indiana Jones and the Great Circle) подтвердил ещё один источник.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Напомним, в недавнем материале исполнительный редактор Windows Central Джез Корден (Jez Corden) сообщил, что MachineGames трудится над мультиплеерным боевиком в духе Rainbow Six Siege и рассматривает разработку Wolfenstein 3.

Как передают источники издания Kotaku, на самом деле Wolfenstein 3 уже находится в производстве у MachineGames. Дополнительными подробностями портал не поделился, но связался с издательством Bethesda Softworks для уточнения информации.

По данным Windows Central, выпуск Wolfenstein 3 планируют приурочить к премьере анонсированного прошлым летом сериала Amazon MGM Studios по франшизе. Слоган шоу гласит: «История про убийство нацистов всегда в моде».

Хотя официально Wolfenstein 3 пока не подтверждена, в сентябрьском документальном фильме Noclip сооснователь и директор MachineGames Йерк Густафссон (Jerk Gustafsson) говорил об амбициях студии на трилогию.

«Мы всегда рассматривали [наши Wolfenstein] как трилогию. <...> Думаю, это важно сказать, потому что, по крайней мере, надеюсь, мы ещё не закончили с Wolfenstein. Нам есть что рассказать», — заверил тогда Густафссон.

Потенциальную Wolfenstein 3 фанаты ждут с октября 2017 года, когда MachineGames выпустила Wolfenstein 2: The New Colossus. Вышедшие летом 2019-го ответвления Wolfenstein: Youngblood и Wolfenstein: Cyberpilot поклонников не удовлетворили.

Источник:

