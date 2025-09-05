«Нам есть что рассказать»: глава MachineGames подтвердил планы на Wolfenstein 3

История Би Джея Бласковица и его борьбы против нацистов в шутере Wolfenstein II: The New Colossus образца 2017 года оборвалась на полуслове, однако разработчики из шведской студии MachineGames всё ещё надеются завершить начатое.

Сооснователь и директор MachineGames Йерк Густафссон (Jerk Gustafsson) в документальном фильме Noclip о работе студии над серией Wolfenstein высказался насчёт амбиций в отношении франшизы.

По словам Густафссона, с самых первых дней разработки Wolfenstein: The New Order в стенах id Software у команды был план на Би Джея — что произойдёт с ним во второй игре, какие события ждут его в третьей.

«Мы всегда рассматривали [наши Wolfenstein] как трилогию. <...> Думаю, это важно сказать, потому что, по крайней мере, надеюсь, мы ещё не закончили с Wolfenstein. Нам есть что рассказать», — заявил Густафссон.

Сейчас MachineGames занята «Индианой Джонсом». В 2024 году студия выпустила экшен Indiana Jones and the Great Circle, а 4 сентября для него вышло сюжетное дополнение The Order of Giants. На горизонте также «маячит» сиквел.

Впрочем, у фанатов легендарной франшизы в ближайшие годы будет повод для радости. Amazon MGM Studios взялась за производство сериала по Wolfenstein. Густафссон выступает исполнительным продюсером шоу.

Потенциальную Wolfenstein 3 поклонники ждут с лета 2019 года, когда MachineGames и Arkane Lyon выпустили два ответвления от основной серии — кооперативный шутер Wolfenstein: Youngblood и VR-боевик Wolfenstein: Cyberpilot.