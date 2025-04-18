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Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер намекнул на продолжение Indiana Jones and the Great Circle

Вышедший на исходе 2024 года приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames стал приятным сюрпризом, но получит ли игра продолжение? Гендиректор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) намекает, что да.

Источник изображения: Steam (Wooohooo)

Источник изображения: Steam (Wooohooo)

Напомним, Indiana Jones and the Great Circle заслужила восторженные отзывы прессы и пользователей, а за неполные два месяца с релиза привлекла более 4 млн игроков, включая тех, кто опробовал проект по подписке Game Pass.

В недавнем разговоре с Variety интервьюер спросила Спенсера, есть ли у Microsoft планы на «Индиану Джонса», помимо прошлогоднего релиза Indiana Jones and the Great Circle и недавнего порта игры на PS5.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

«Скажу, что мы очень довольны "Инди", реакцией игроков и приёмом [критиков]. Считаем, что в этой франшизе есть жизнь. Остановлюсь на этом», — многозначительно ответил Спенсер.

Другими словами, руководитель не стал напрямую подтверждать планы на продолжение Indiana Jones and the Great Circle, но дал понять, что для будущих приключений Индианы Джонса дверь как минимум открыта.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Пока будущее сиквела остаётся туманно, достоверно известно, что MachineGames сейчас работает над дополнением The Order of Giants к Indiana Jones and the Great Circle. Релиз аддона ожидается в 2025 году.

Indiana Jones and the Great Circle вышла 9 декабря 2024 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass, а 17 апреля добралась до PS5. Версия для консоли Sony заработала 88 % на Metacritic.

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Теги: indiana jones and the great circle, machinegames, bethesda softworks, приключенческий экшен
indiana jones and the great circle, machinegames, bethesda softworks, приключенческий экшен
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