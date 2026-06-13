Microsoft не исключает отделения Xbox в самостоятельную компанию

Microsoft рассматривает несколько вариантов развития своего игрового подразделения, в том числе отделение Xbox в независимую единицу или реструктуризацию в качестве дочерней компании, которая будет полностью принадлежать корпорации. Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на три информированных источника.

В Microsoft также не исключают варианта по созданию совместного предприятия с другими партнёрами в рамках подготовки к реорганизации подразделения, что может облегчить продажу игрового бизнеса. В последние годы Xbox переживает не лучшие времена: ставка Microsoft на подписки и облачный гейминг не помогла компенсировать снижение продаж консолей и дефицит блокбастеров. В обозримом будущем реструктуризация не предвидится, но указанные варианты пока не исключаются.

Microsoft принадлежат профессиональная социальная сеть LinkedIn и платформа для разработки ПО GitHub — они выступают полностью принадлежащими корпорации компаниями, и эта модель может послужить образцом для подразделения Xbox. Возглавившая в феврале игровое подразделение Аша Шарма (Asha Sharma) намерена увеличить расходы на ускорение разработки новых игр для Xbox, входящих в наиболее успешные франшизы, в том числе Halo, Fallout и The Elder Scrolls. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) и финдиректор Эми Худ (Amy Hood) одобрили план госпожи Шармы по увеличению расходов на создание флагманских игр на предстоящий финансовый год, но бюджет ещё не утверждён, и его могут скорректировать.

Ранее стало известно, что на июль в отделе Xbox запланированы масштабные увольнения, а также существенное сокращение бюджетов на маркетинг и другие статьи — это будет первая крупная реструктуризация при новом руководстве.