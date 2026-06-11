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Microsoft запланировала на июль крупные сокращения в Xbox

В июле подразделение Microsoft Xbox намеревается уволить значительное число сотрудников. Под сокращение попадут работники маркетингового и других направлений. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

Источник изображения: Jonathan Kemper / unsplash.com

Источник изображения: Jonathan Kemper / unsplash.com

Сокращение рабочих мест в подразделении Microsoft Xbox станет первой крупной реструктуризацией с момента, когда игровое подразделение возглавила Аша Шарма (Asha Sharma). Официальных комментариев по данному вопрос от Microsoft пока не поступило. В последние годы у направления Xbox активно нарастали проблемы — ставка софтверного гиганта на подписную модели и облачные игры не смогла компенсировать снижение продаж консолей и нехватку хитовых игр.

Маржа подразделения упала до 3 %, сообщила ранее госпожа Шарма, и компания за последние пять лет потратила на контент, платформы и субсидии оборудования более $20 млрд — при том, что годовой доход сократился почти на $500 млн. Новая гендиректор заявила подчинённым, что компании придётся в обозримом будущем перестроить структуру своей платформы и переосмыслить ассортимент продуктов.

Точные масштабы предстоящих увольнений установить не удалось. Как ожидается, процесс начнётся вскоре после 30 июня, когда Microsoft закроет финансовый год. В апреле компания снизила цены на подписку Game Pass и прекратила включать в неё релизы Call of Duty, и это стало одним из первых крупных изменений стратегии под руководством новой главы подразделения.

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Теги: microsoft, xbox, сокращения
microsoft, xbox, сокращения
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