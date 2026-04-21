Xbox снизила стоимость Game Pass Ultimate и PC Game Pass, но Call of Duty на релизе в подписке больше не будет

Намеченные недавно новым генеральным директором Microsoft Gaming Ашей Шармой (Asha Sharma) перемены в популярной среди аудитории Xbox подписке Game Pass не заставили себя долго ждать.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Команда Xbox в официальном блоге Xbox Wire объявила, что с сегодняшнего дня стоимость тарифа Game Pass Ultimate, в октябре повысившаяся с $20 до $30, снижается до $23. Дешевеет и PC Game Pass — с $16,5 до $14 (было $12).

Акцией невиданной щедрости со стороны Microsoft новая корректировка не стала. В обмен на снижение цен подписчики Game Pass Ultimate и PC Game Pass лишатся одной из своих главных привилегий.

Речь идёт о появлении в Game Pass на релизе новых игр из популярной серии военных шутеров Call of Duty. При этом выведение из каталога сервиса уже добавленных Call of Duty не планируется.

В Xbox заверили, что новые флагманские Call of Duty продолжат появляться в Game Pass Ultimate и PC Game Pass, но не сразу, а с годовой задержкой относительно официальной даты выхода.

У себя в микроблоге Шарма мотивировала изменение тем, что тариф «Game Pass Ultimate стал слишком дорогим для слишком большого количества игроков». Корректировка оказалась реакцией на отзывы фанатов Xbox.

Напомним, Call of Duty начали добавлять в Game Pass на релизе с 2024 года, когда вышла Call of Duty: Black Ops 6. Call of Duty: Black Ops 7, таким образом, станет последней актуальной игрой серии в сервисе.

Теги: game pass, xbox, microsoft gaming, call of duty, шутер
game pass, xbox, microsoft gaming, call of duty, шутер
