Даже глава Microsoft Gaming признала, что Game Pass «стал слишком дорогим» и требует перемен

Из-за октябрьского подорожания стоимость подписки Game Pass Ultimate выросла с $20 до $30, и, как выяснилось, оказались недовольны этим не только игроки, но и новый руководитель Microsoft Gaming Аша Шарма (Asha Sharma).

Источник изображений: Xbox

Как сообщил старший редактор The Verge Том Уоррен (Tom Warren) со ссылкой на внутреннюю корреспонденцию Xbox, в недавнем обращении к сотрудникам Шарма признала, что «Game Pass стал слишком дорогим для игроков».

«В краткосрочной перспективе Game Pass стал слишком дорогим для игроков, поэтому нам нужно найти более выгодное соотношение цены и качества», — заверила Шарма работников Xbox.

По словам Шармы, Game Pass является центральной составляющей игрового предложения Xbox, однако подчеркнула, что текущая бизнес-модель сервиса «не является финальной».

В долгосрочной перспективе Шарма планирует развивать Game Pass, чтобы сделать сервис более гибким. При этом на тестирование и освоение новой системы потребуется некоторое время.

Исполнительный редактор Windows Central Джез Корден (Jez Corden) в рамках недавнего подкаста XB2+1 намекнул, что Microsoft задумалась об исключении игр Call of Duty из Game Pass на релизе.

В обращении Шарма сообщила, что в курсе интернет-разговоров насчёт потенциальных изменений стоимости Game Pass, но планирует углубиться в обсуждение вопроса с сотрудниками на следующей неделе.

Теги: game pass, xbox, microsoft gaming, microsoft
