Call of Duty: Black Ops 7 — такой «колды» ещё не было. Рецензия

Жанр Шутер Издатель Activision Разработчик Treyarch, Raven Software Минимальные требования Процессор Intel Core i5-6600 3,3 ГГц / AMD Ryzen 5 1400 3,2 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 470, 161 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-6700K 4,0 ГГц / AMD Ryzen 5 1500X 3,5 ГГц, 12 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 или 10 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6600 XT Дата выхода 14 ноября 2025 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

Практически каждый год Call of Duty катком проходится по всем конкурентам, но в этот раз Black Ops 7 кажется аутсайдером. Она борется за внимание аудитории не только с Battlefield 6, оказавшейся первой нормальной частью серии за много лет, но и с ARC Raiders, неожиданно ставшей громким хитом. Жанры у них, конечно, разные, но обе игры выглядят намного свежее седьмой Black Ops, вышедшей всего лишь через год после шестой. В расписании Activision уже давно что-то сбилось, и исправлять это, судя по всему, никто не собирается, так что за всех опять отдувается Treyarch, которая в очередной раз ударилась в эксперименты. Очень спорные эксперименты.

⇡#Развитие не в ту сторону

В главном меню игры нам предлагают запустить не просто кампанию, а «Совместную кампанию». Для серии это не в новинку — опциональный кооперативный режим в «сюжетке» был ещё в Black Ops 3. Но здесь всё устроено не так просто — выбрав этот режим, вы попадаете в лобби, где начинается подбор игроков. Его можно отключить и проходить всё в одиночку, но по сюжету каждая вылазка осуществляется отрядом из четверых солдат. При игре соло их разговоры остаются, в сюжетных роликах показывают всех четверых персонажей, а вот ботов в лобби не подкидывают — и выглядит всё это очень нелепо.

Есть в кампании и другие странные проблемы. Во-первых, она требует постоянного интернет-подключения. Во-вторых, полноценных контрольных точек нет — то есть погибать можно (возродитесь неподалёку от места смерти), но если вы решите продолжить прохождение попозже и выйдете из лобби, миссию придётся начинать заново. А если сядете за укрытие и отойдёте заварить чаю, вас могут выкинуть за бездействие. Не говоря уже о том, что серверы иногда «покашливают» и выдают ошибку — а это, как можно догадаться, тоже приводит к потере прогресса и необходимости начинать задание заново.

В кооперативе не легче — там и рассинхронизация, и бесконечные загрузки, если у одного из участников проблемы с соединением. А ещё в кампании очень много моментов, в которых все четверо должны встать на одну точку для доступа к следующей цели, и случайные напарники частенько отстают — приходится стоять и ждать их, а игра не спешит телепортировать их к остальным.

Стоит ли кампания всех этих мучений? Скорее, нет. Поскольку все миссии сделаны на мультиплеерном «скелете», в Black Ops 7 нет зрелищности, присущей играм этой серии. Одна половина миссий — линейные коридоры, похожие на тир, в которых нет ни погонь, ни полётов на истребителях, ни управления турелями — только бег и стрельба. Другая половина — вылазки на больших открытых картах, где суть примерно та же, только носиться от одного маркера к другому нужно дольше. Задания на крупных локациях напоминают фанатские поделки — как будто всё это сделано в бесплатном редакторе с ограниченным инструментарием.

⇡#Глюки в игре

Но больше всего вопросов вызывает сюжет. Поначалу ничто не предвещает беды: нам показывают выпуск новостей о возвращении погибшего десять лет назад Рауля Менендеса (антагониста Black Ops 2). Он грозится навести порядок в мире и уничтожить правительства стран, притесняющих своих граждан, а дать ему отпор вроде как планирует корпорация «Гильдия», мировой лидер в области инноваций и безопасности. Вот только возникает подозрение, что «Гильдия» имеет отношение к «воскрешению» Менендеса — производимые ею высокотехнологичные роботы не так уж доброжелательны, а стоит кому-то начать искать правду, как в его кровь заносится токсин, вызывающий галлюцинации.

На этих галлюцинациях построена половина миссий Black Ops 7. Например, в начале вылазки вы перестреливаетесь с вражескими роботами на автомагистрали, потом в вашу сторону пускают красный газ — и вдруг асфальт закручивается, машины поднимаются в воздух, а враги превращаются в агрессивных зомби и пауков-переростков. Главные герои — Дэвид Мейсон и его отряд «Призрак-1», и иногда галлюцинации переносят этих оперативников в прошлое — знакомые с «сюжеткой» Black Ops 2 увидят здесь множество отсылок. Даже некоторые локации взяли оттуда, не говоря уже о давно умерших персонажах вроде Фрэнка Вудса. Такие эпизоды получились более-менее удачными, но всё портят нелепые боссы: босс-турель, босс-самолёт, босс-великан, босс-растение с вылезающими бутонами, по которым надо стрелять… Вряд ли хотели сценаристы писали сюжет как комедийный, но именно так он воспринимается в подобных эпизодах, особенно под конец игры, где мы ведём толпу дружественных зомби к большим воротам.

Завершается кампания тем, что после титров разблокируется режим «Финал». На огромной карте высаживаются 32 игрока, которым нужно выполнять бесконечно появляющиеся мини-задания: зачищать аванпосты, побеждать роботов, устранять указанные цели, защищать объекты — это исключительно PvE-развлечение, где все могут друг другу помогать. За любые действия получаешь опыт, зарабатываешь уровни персонажа, открываешь пассивные навыки и со временем можешь переходить из простых регионов в сложные — карта разделена на 4 «разноцветные» части, и чем ниже уровень персонажа, тем труднее победить врагов в опасных зонах.

На всё про всё дают ровно час, но в любой момент позволяют эвакуироваться и завершить вылазку, добравшись до определённого места. Вы можете забрать с собой уникальное оружие, найденное во время исследования, или ещё какие трофеи, чтобы использовать в следующем забеге. Но спастись будет нелегко — стоит вызвать самолёт, как сразу появится толпа противников, так что делать это в одиночку не рекомендуется. Режим как минимум увлекательный и напоминает патрули в Destiny — если вам нравится стрельба в Call of Duty, к «сюжетке» возвращаться не хочется, а обычный мультиплеер не привлекает, то в «Финале» можно не без удовольствия проводить время. Однако странно прятать такой режим за неоднозначной кампанией — он даже в главном меню не появляется и оформлен как одна из сюжетных миссий.

Мультиплеерная составляющая тоже кажется экспериментальной — в том смысле, что разработчики попытались исполнить чуть ли не все давние желания фанатов. Хотели возвращение к «трёхлинейным» картам — держите, почти все локации здесь состоят из трёх длинных коридоров с препятствиями против снайперов и возможностями для заходов с фланга. Устали от того, что на консолях погибаете за секунду, — ухудшим помощь с прицеливанием при игре с геймпада. Надоел SBMM (подбор участников в зависимости от навыков, сильные игроки в последних Call of Duty играют только против сильных) — убираем его вообще. Зато добавили глобальный прогресс — уровень аккаунта и многие пушки прокачиваешь в кампании, так что в мультиплеере начинаешь не с нуля.

По большей части изменения удачные. Особенно хорош дизайн карт — везде есть и узкие коридоры, и открытые пространства, полно возможностей для обхода и хватает укрытий. Жаль лишь, что, спрятавшись за стенкой, в Black Ops 7 погибаешь чаще, чем в прошлых частях серии, — то ли пинг виноват, то ли сетевой код. Стоит упомянуть и новую «фишку» — возможность отскакивать от стен. Это не полноценный бег по стенам, за который возненавидели в своё время Infinite Warfare, но такой лёгкий намёк на футуристичность, и если поначалу о нём вспоминаешь редко, то со временем начинаешь пользоваться всё чаще. С его помощью можно не только забираться на высокие платформы, но и перепрыгивать пропасти и эффектно выскакивать из-за углов.

Эксперименты над перками решили продолжить — помимо стандартных боевых специальностей из Black Ops 6 (которые дают за три перка одинаковых цветов), теперь есть гибридные, активирующиеся при использовании двух цветов. Но куда интереснее система усилений для полевых модификаций, гранат и даже серий очков — активное использование предметов экипировки позволяет навсегда открыть для них отличные бонусы. Если часто кидать осколочные гранаты, со временем вам начнут показывать их траекторию полёта. Если регулярно обманывать оппонентов своей голографической копией, на третьем уровне она будет вспыхивать и оглушать врагов. Частый призыв БПЛА сделает его дешевле и прочнее. Всё это делает прокачку гораздо более интересной, чем обычно, — например, хочется чаще вызывать автоматическую турель, чтобы открыть для неё опцию дистанционного управления.

Других заметных новшеств практически нет. В списке режимов появилась «Перегрузка», но это чуть ли не точная копия классического «Захвата флага», только носить нужно ЭМИ-устройство. Вернулись масштабные режимы с техникой, вингсьютами и другими особенностями, рассчитанные на 40 игроков, но на фоне Battlefield 6 здешняя «масштабность» выглядит потешно — как будто обычные маленькие карты просто растянули. Одно из лучших нововведений замечаешь в конце матча — наконец-то в Call of Duty вернулись постоянные лобби. После победы или поражения игра не выкидывает вас в одиночку в меню, вынуждая заново искать целую толпу игроков, — участники последнего матча вместе ищут следующий. Скорее всего, это связано с отсутствием SBMM, и это кажется равноценным обменом. По крайней мере, пока что.

***

Почти десять лет назад вышла Call of Duty: Infinite Warfare, в которой была великолепная сюжетная кампания, но из-за провального мультиплеера вокруг игры образовался исключительно негативный фон. С Black Ops 7 ситуация повторяется, но наоборот — теперь кампания настолько плоха, что обсуждения хорошего мультиплеера тонут в океане мемов, которые генерирует «сюжетка». Неизвестно, какие ожидания у Activision и Microsoft были в этом году от Call of Duty, но в противостоянии с другими мультиплеерными развлечениями осени она потерпела поражение.

Достоинства:

с глобальным прогрессом пушки и уровень персонажа прокачиваются во всех режимах, даже в кампании;

долгожданные изменения в мультиплеере: постоянные лобби, отсутствие SBMM, продуманный дизайн карт;

прокачка серий очков и гранат побуждает чаще ими пользоваться, поскольку в некоторых случаях их функциональность существенно меняется;

увлекательный режим «Финал»…

Недостатки:

…который спрятан за кампанией и даже запускается из её подменю;

миссии в «сюжетке» построены на мультиплеерном «скелете» — отсюда однообразный дизайн, проблемы с подключением и другие минусы;

персонажи ходят с суровыми лицами, но нелепые боссы и ситуации в кампании не позволяют воспринимать этот балаган всерьёз.

Графика Ничего особенного — игра выходит и на консолях прошлого поколения, так что разгуляться разработчикам было негде. Звук Больше всего запоминается песня, которую слушаешь в меню мультиплеера. Выключая игру, по этой орущей певице даже начинаешь скучать. Одиночная игра Можно отключить подбор игроков и проходить кампанию в одиночку, но требование постоянного интернет-подключения никуда не денется. Оценочное время прохождения 5 часов на «сюжетку». Коллективная игра Помимо масштабного PvE-режима «Финал», в котором просто приятно провести вечерок–другой, есть отличный классический мультиплеер. Его как будто делали «по заявкам» — многое из того, о чём фанаты давно просили, реализовано в этой части серии. Общее впечатление В очередной раз Treyarch решила поэкспериментировать с сюжетной кампанией, но получилось не очень. Зато удался мультиплеер — если «семёрку» и будут вспоминать добрым словом, то исключительно благодаря ему.

Оценка: 7,0/10

