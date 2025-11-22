Сегодня 22 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Игры C Call of Duty: Black Ops 7 — такой «колды...
реклама
Игры
Самое интересное в новостях

Call of Duty: Black Ops 7 — такой «колды» ещё не было. Рецензия

 
Выпускать Black Ops 7 сразу после Black Ops 6, без чередования с релизами из других подсерий, было странным решением, особенно когда осенняя конкуренция среди мультиплеерных развлечений непривычно велика. Для Treyarch это стало поводом удариться в эксперименты — такие, что уже даже и не знаешь, как к ним относиться. Рассказываем, что имеем в виду
⇣ Содержание
Жанр Шутер
Издатель Activision
Разработчик Treyarch, Raven Software
Минимальные требования Процессор Intel Core i5-6600 3,3 ГГц / AMD Ryzen 5 1400 3,2 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 470, 161 Гбайт на жёстком диске
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-6700K 4,0 ГГц / AMD Ryzen 5 1500X 3,5 ГГц, 12 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 или 10 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6600 XT
Дата выхода 14 ноября 2025 года
Возрастной ценз От 18 лет
Локализация Текст
Платформы PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One
Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

Практически каждый год Call of Duty катком проходится по всем конкурентам, но в этот раз Black Ops 7 кажется аутсайдером. Она борется за внимание аудитории не только с Battlefield 6, оказавшейся первой нормальной частью серии за много лет, но и с ARC Raiders, неожиданно ставшей громким хитом. Жанры у них, конечно, разные, но обе игры выглядят намного свежее седьмой Black Ops, вышедшей всего лишь через год после шестой. В расписании Activision уже давно что-то сбилось, и исправлять это, судя по всему, никто не собирается, так что за всех опять отдувается Treyarch, которая в очередной раз ударилась в эксперименты. Очень спорные эксперименты.

#Развитие не в ту сторону

В главном меню игры нам предлагают запустить не просто кампанию, а «Совместную кампанию». Для серии это не в новинку — опциональный кооперативный режим в «сюжетке» был ещё в Black Ops 3. Но здесь всё устроено не так просто — выбрав этот режим, вы попадаете в лобби, где начинается подбор игроков. Его можно отключить и проходить всё в одиночку, но по сюжету каждая вылазка осуществляется отрядом из четверых солдат. При игре соло их разговоры остаются, в сюжетных роликах показывают всех четверых персонажей, а вот ботов в лобби не подкидывают — и выглядит всё это очень нелепо.

Да, теперь Call of Duty выглядит так

Да, теперь Call of Duty выглядит так

Есть в кампании и другие странные проблемы. Во-первых, она требует постоянного интернет-подключения. Во-вторых, полноценных контрольных точек нет — то есть погибать можно (возродитесь неподалёку от места смерти), но если вы решите продолжить прохождение попозже и выйдете из лобби, миссию придётся начинать заново. А если сядете за укрытие и отойдёте заварить чаю, вас могут выкинуть за бездействие. Не говоря уже о том, что серверы иногда «покашливают» и выдают ошибку — а это, как можно догадаться, тоже приводит к потере прогресса и необходимости начинать задание заново.

В кооперативе не легче — там и рассинхронизация, и бесконечные загрузки, если у одного из участников проблемы с соединением. А ещё в кампании очень много моментов, в которых все четверо должны встать на одну точку для доступа к следующей цели, и случайные напарники частенько отстают — приходится стоять и ждать их, а игра не спешит телепортировать их к остальным.

Сюжетные CG-ролики очень красиво сделаны и их довольно много

Сюжетные CG-ролики очень красиво сделаны и их довольно много

Стоит ли кампания всех этих мучений? Скорее, нет. Поскольку все миссии сделаны на мультиплеерном «скелете», в Black Ops 7 нет зрелищности, присущей играм этой серии. Одна половина миссий — линейные коридоры, похожие на тир, в которых нет ни погонь, ни полётов на истребителях, ни управления турелями — только бег и стрельба. Другая половина — вылазки на больших открытых картах, где суть примерно та же, только носиться от одного маркера к другому нужно дольше. Задания на крупных локациях напоминают фанатские поделки — как будто всё это сделано в бесплатном редакторе с ограниченным инструментарием.

#Глюки в игре

Но больше всего вопросов вызывает сюжет. Поначалу ничто не предвещает беды: нам показывают выпуск новостей о возвращении погибшего десять лет назад Рауля Менендеса (антагониста Black Ops 2). Он грозится навести порядок в мире и уничтожить правительства стран, притесняющих своих граждан, а дать ему отпор вроде как планирует корпорация «Гильдия», мировой лидер в области инноваций и безопасности. Вот только возникает подозрение, что «Гильдия» имеет отношение к «воскрешению» Менендеса — производимые ею высокотехнологичные роботы не так уж доброжелательны, а стоит кому-то начать искать правду, как в его кровь заносится токсин, вызывающий галлюцинации.

Без контекста скриншоты из здешней кампании выглядят странно

Без контекста скриншоты из здешней кампании выглядят странно

На этих галлюцинациях построена половина миссий Black Ops 7. Например, в начале вылазки вы перестреливаетесь с вражескими роботами на автомагистрали, потом в вашу сторону пускают красный газ — и вдруг асфальт закручивается, машины поднимаются в воздух, а враги превращаются в агрессивных зомби и пауков-переростков. Главные герои — Дэвид Мейсон и его отряд «Призрак-1», и иногда галлюцинации переносят этих оперативников в прошлое — знакомые с «сюжеткой» Black Ops 2 увидят здесь множество отсылок. Даже некоторые локации взяли оттуда, не говоря уже о давно умерших персонажах вроде Фрэнка Вудса. Такие эпизоды получились более-менее удачными, но всё портят нелепые боссы: босс-турель, босс-самолёт, босс-великан, босс-растение с вылезающими бутонами, по которым надо стрелять… Вряд ли хотели сценаристы писали сюжет как комедийный, но именно так он воспринимается в подобных эпизодах, особенно под конец игры, где мы ведём толпу дружественных зомби к большим воротам.

Завершается кампания тем, что после титров разблокируется режим «Финал». На огромной карте высаживаются 32 игрока, которым нужно выполнять бесконечно появляющиеся мини-задания: зачищать аванпосты, побеждать роботов, устранять указанные цели, защищать объекты — это исключительно PvE-развлечение, где все могут друг другу помогать. За любые действия получаешь опыт, зарабатываешь уровни персонажа, открываешь пассивные навыки и со временем можешь переходить из простых регионов в сложные — карта разделена на 4 «разноцветные» части, и чем ниже уровень персонажа, тем труднее победить врагов в опасных зонах.

В случае гибели в «Финале» можно вернуться на карту спустя 30 секунд, если остальные члены отряда живы

В случае гибели в «Финале» можно вернуться на карту спустя 30 секунд, если остальные члены отряда живы

На всё про всё дают ровно час, но в любой момент позволяют эвакуироваться и завершить вылазку, добравшись до определённого места. Вы можете забрать с собой уникальное оружие, найденное во время исследования, или ещё какие трофеи, чтобы использовать в следующем забеге. Но спастись будет нелегко — стоит вызвать самолёт, как сразу появится толпа противников, так что делать это в одиночку не рекомендуется. Режим как минимум увлекательный и напоминает патрули в Destiny — если вам нравится стрельба в Call of Duty, к «сюжетке» возвращаться не хочется, а обычный мультиплеер не привлекает, то в «Финале» можно не без удовольствия проводить время. Однако странно прятать такой режим за неоднозначной кампанией — он даже в главном меню не появляется и оформлен как одна из сюжетных миссий.

#По заявкам

Мультиплеерная составляющая тоже кажется экспериментальной — в том смысле, что разработчики попытались исполнить чуть ли не все давние желания фанатов. Хотели возвращение к «трёхлинейным» картам — держите, почти все локации здесь состоят из трёх длинных коридоров с препятствиями против снайперов и возможностями для заходов с фланга. Устали от того, что на консолях погибаете за секунду, — ухудшим помощь с прицеливанием при игре с геймпада. Надоел SBMM (подбор участников в зависимости от навыков, сильные игроки в последних Call of Duty играют только против сильных) — убираем его вообще. Зато добавили глобальный прогресс — уровень аккаунта и многие пушки прокачиваешь в кампании, так что в мультиплеере начинаешь не с нуля.

Тактический бег уже не доступен всем и каждому

Тактический бег уже не доступен всем и каждому

По большей части изменения удачные. Особенно хорош дизайн карт — везде есть и узкие коридоры, и открытые пространства, полно возможностей для обхода и хватает укрытий. Жаль лишь, что, спрятавшись за стенкой, в Black Ops 7 погибаешь чаще, чем в прошлых частях серии, — то ли пинг виноват, то ли сетевой код. Стоит упомянуть и новую «фишку» — возможность отскакивать от стен. Это не полноценный бег по стенам, за который возненавидели в своё время Infinite Warfare, но такой лёгкий намёк на футуристичность, и если поначалу о нём вспоминаешь редко, то со временем начинаешь пользоваться всё чаще. С его помощью можно не только забираться на высокие платформы, но и перепрыгивать пропасти и эффектно выскакивать из-за углов.

Эксперименты над перками решили продолжить — помимо стандартных боевых специальностей из Black Ops 6 (которые дают за три перка одинаковых цветов), теперь есть гибридные, активирующиеся при использовании двух цветов. Но куда интереснее система усилений для полевых модификаций, гранат и даже серий очков — активное использование предметов экипировки позволяет навсегда открыть для них отличные бонусы. Если часто кидать осколочные гранаты, со временем вам начнут показывать их траекторию полёта. Если регулярно обманывать оппонентов своей голографической копией, на третьем уровне она будет вспыхивать и оглушать врагов. Частый призыв БПЛА сделает его дешевле и прочнее. Всё это делает прокачку гораздо более интересной, чем обычно, — например, хочется чаще вызывать автоматическую турель, чтобы открыть для неё опцию дистанционного управления.

О режиме «Зомби» толком нечего рассказывать — новые карты, новые загадки, новые пушки. Одно из главных нововведений — сильная отдача при стрельбе, как в зомби-режиме Black Ops 2

О режиме «Зомби» толком нечего рассказывать — новые карты, новые загадки, новые пушки. Одно из главных нововведений — сильная отдача при стрельбе, как в зомби-режиме Black Ops 2

Других заметных новшеств практически нет. В списке режимов появилась «Перегрузка», но это чуть ли не точная копия классического «Захвата флага», только носить нужно ЭМИ-устройство. Вернулись масштабные режимы с техникой, вингсьютами и другими особенностями, рассчитанные на 40 игроков, но на фоне Battlefield 6 здешняя «масштабность» выглядит потешно — как будто обычные маленькие карты просто растянули. Одно из лучших нововведений замечаешь в конце матча — наконец-то в Call of Duty вернулись постоянные лобби. После победы или поражения игра не выкидывает вас в одиночку в меню, вынуждая заново искать целую толпу игроков, — участники последнего матча вместе ищут следующий. Скорее всего, это связано с отсутствием SBMM, и это кажется равноценным обменом. По крайней мере, пока что.

***

Почти десять лет назад вышла Call of Duty: Infinite Warfare, в которой была великолепная сюжетная кампания, но из-за провального мультиплеера вокруг игры образовался исключительно негативный фон. С Black Ops 7 ситуация повторяется, но наоборот — теперь кампания настолько плоха, что обсуждения хорошего мультиплеера тонут в океане мемов, которые генерирует «сюжетка». Неизвестно, какие ожидания у Activision и Microsoft были в этом году от Call of Duty, но в противостоянии с другими мультиплеерными развлечениями осени она потерпела поражение.

Достоинства:

  • с глобальным прогрессом пушки и уровень персонажа прокачиваются во всех режимах, даже в кампании;
  • долгожданные изменения в мультиплеере: постоянные лобби, отсутствие SBMM, продуманный дизайн карт;
  • прокачка серий очков и гранат побуждает чаще ими пользоваться, поскольку в некоторых случаях их функциональность существенно меняется;
  • увлекательный режим «Финал»…

Недостатки:

  • …который спрятан за кампанией и даже запускается из её подменю;
  • миссии в «сюжетке» построены на мультиплеерном «скелете» — отсюда однообразный дизайн, проблемы с подключением и другие минусы;
  • персонажи ходят с суровыми лицами, но нелепые боссы и ситуации в кампании не позволяют воспринимать этот балаган всерьёз.

Графика

Ничего особенного — игра выходит и на консолях прошлого поколения, так что разгуляться разработчикам было негде.

Звук

Больше всего запоминается песня, которую слушаешь в меню мультиплеера. Выключая игру, по этой орущей певице даже начинаешь скучать.

Одиночная игра

Можно отключить подбор игроков и проходить кампанию в одиночку, но требование постоянного интернет-подключения никуда не денется.

Оценочное время прохождения

5 часов на «сюжетку».

Коллективная игра

Помимо масштабного PvE-режима «Финал», в котором просто приятно провести вечерок–другой, есть отличный классический мультиплеер. Его как будто делали «по заявкам» — многое из того, о чём фанаты давно просили, реализовано в этой части серии.

Общее впечатление

В очередной раз Treyarch решила поэкспериментировать с сюжетной кампанией, но получилось не очень. Зато удался мультиплеер — если «семёрку» и будут вспоминать добрым словом, то исключительно благодаря ему.

Оценка: 7,0/10

Подробнее о системе оценок

Видео:

Call of Duty: Black Ops 7
CoD_BO7_review_14.jpg
Смотреть все изображения (14)
CoD_BO7_review_12.jpg
CoD_BO7_review_13.jpg
CoD_BO7_review_1.jpg
CoD_BO7_review_2.jpg
CoD_BO7_review_10.jpg
CoD_BO7_review_11.jpg
CoD_BO7_review_7.jpg
CoD_BO7_review_8.jpg
CoD_BO7_review_9.jpg
CoD_BO7_review_3.jpg
CoD_BO7_review_4.jpg
CoD_BO7_review_5.jpg
CoD_BO7_review_6.jpg
Смотреть все
изображения (14)

 
 
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сюжет со смыслом, опыт Call of Duty и апгрейд торговцев: глава Battlestate Games рассказал, чего ждать от Escape from Tarkov в версии 1.0
Activision подтвердила окончательные системные требования Call of Duty: Black Ops 7 и раскрыла особенности ПК-версии
Журналисты выяснили, кто снимет и напишет фильм по Call of Duty — режиссёр «Хэнкока» и соавтор «Йеллоустона»
Dispatch — помощь уже в пути. Рецензия
Gamesblender № 752: три «железных» анонса Valve, новый перенос GTA VI и «конечная» Halo Infinite
ARC Raiders — выживает общительнейший. Рецензия
Теги: обзор, call of duty, рецензия, call of duty: black ops 7
обзор, call of duty, рецензия, call of duty: black ops 7
⇣ Комментарии
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Одна из самых безумных битв с боссом, что я видел»: игроков впечатлил новый геймплей боевика Tides of Annihilation по мотивам легенд о короле Артуре
Назван самый популярный бренд смартфонов среди россиян — Xiaomi теперь только на втором месте
Новейший китайский детектор нейтрино JUNO за два месяца опередил мировую науку на 50 лет
После 10 месяцев работы на конвейере BMW у человекоподобных роботов Figure 02 начали отваливаться руки
Clair Obscur: Expedition 33 повторила рекорд Baldur’s Gate 3 и не оставила шанса конкурентам — итоги Golden Joystick Awards 2025
Новая статья: Call of Duty: Black Ops 7 — такой «колды» ещё не было. Рецензия 15 мин.
В Steam стартовала бесплатная раздача Warhammer: Vermintide 2 — в игру добавили знаковую миссию из первой части 2 ч.
«Просить больше казалось неправильным»: авторы возрождённой ролевой песочницы Hytale в духе Minecraft подтвердили цену игры 4 ч.
Google теперь использует письма пользователей Gmail для обучения ИИ, но это можно отключить 4 ч.
У Grok сломался регулятор подхалимства к Илону Маску — бот решил, что он совершенен во всём и даже может воскрешать людей 4 ч.
Разработчики Nioh 3 раскрыли системные требования для игры в 1080p с апскейлерами 5 ч.
Каждый четвёртый россиянин хотя бы раз в месяц пользуется нейросетями 5 ч.
Ubisoft объяснила, почему задержала финансовый отчёт, и похвасталась новым успехом Assassin's Creed Mirage 6 ч.
«МойОфис» анонсировал более десятка новых технологий и продуктов для бизнеса 7 ч.
Журналисты выяснили, когда выйдет ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag — ждать осталось недолго 7 ч.
По-настоящему космический микроконтроллер STMicroelectronics STM32V8 пропишется в спутниках Starlink: 800 Мгц, защита от радиации и работа при +140 °C 26 мин.
Huawei пообещала флагманам Mate 80 автономность до 14 дней, не чем-то придётся жертвовать 4 ч.
Huawei научилась создавать конкурентов для ИИ-систем Nvidia, но они проигрывают по эффективности и производительности 4 ч.
В США впервые разрешили испытания на людях мозгового имплантата для восстановления речи 5 ч.
МТС, «МегаФон» и Т2 пригрозили «Билайну» судом за агрессивное переманивание абонентов 5 ч.
Российские итоги HUAWEI XMAGE 2025 и выставка «Фото[графическое] путешествие» 5 ч.
Joby Aviation подала в суд на конкурента Archer за кражу технологий аэротакси 6 ч.
Маск пообещал дешёвые ИИ-серверы в космосе через пять лет — Хуанг назвал эти планы «мечтой» 6 ч.
«Покажите деньги»: инвесторы заподозрили ИИ-компании в махинациях по завышению капитализации 7 ч.
Рекордная выручка и оптимистичный прогноз NVIDIA снизили опасения по поводу растущего ИИ-пузыря 7 ч.